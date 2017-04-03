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Страховые взносы в Беларуси в январе-феврале выросли на 3,3%

  • 3.04.2017, 19:24

Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе-феврале составили 157,8 млн.

Взносы страховых организаций Беларуси выросли по сравнению с январем-февралем 2016 года на 3,3%. Об этом БелТА сообщили в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы за два месяца сложились на уровне Br98,7 млн, что на Br6,7 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Страховые взносы по обязательным видам страхования составили Br59,1 млн, что на Br1,6 млн меньше.


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