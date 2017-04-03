МВФ выделил Украине миллиард долларов 2 3.04.2017, 19:35

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Это очередное признание украинских реформ!»- написал он на своей странице социальной сети Twitter.

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.



Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2017 г.

Напомним, сегодня в повестке дня совета директоров МВФ стоял вопрос о выделении Украине очередного транша в размере 1 млрд долларов.

Ранее МВФ перенес рассмотрение вопроса о транше для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса. Фонду требовалось время для оценки макроэкономических прогнозов с учетом блокады. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук заявил, что эффект от торговой блокады Донбасса оказался не столь негативным для экономики.

Также ранее Порошенко сообщал, что с 3 по 5 апреля Европейский союз выделит Украине 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи.