МВФ выделил Украине миллиард долларов

МВФ выделил Украине миллиард долларов2
- 3.04.2017, 19:35
Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Это очередное признание украинских реформ!»- написал он на своей странице социальной сети Twitter.
Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 апреля 2017 г.
Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw
Напомним, сегодня в повестке дня совета директоров МВФ стоял вопрос о выделении Украине очередного транша в размере 1 млрд долларов.
Ранее МВФ перенес рассмотрение вопроса о транше для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса. Фонду требовалось время для оценки макроэкономических прогнозов с учетом блокады. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук заявил, что эффект от торговой блокады Донбасса оказался не столь негативным для экономики.
Также ранее Порошенко сообщал, что с 3 по 5 апреля Европейский союз выделит Украине 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи.