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МВФ выделил Украине миллиард долларов

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  • 3.04.2017, 19:35

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Это очередное признание украинских реформ!»- написал он на своей странице социальной сети Twitter.

Напомним, сегодня в повестке дня совета директоров МВФ стоял вопрос о выделении Украине очередного транша в размере 1 млрд долларов.

Ранее МВФ перенес рассмотрение вопроса о транше для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса. Фонду требовалось время для оценки макроэкономических прогнозов с учетом блокады. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук заявил, что эффект от торговой блокады Донбасса оказался не столь негативным для экономики.

Также ранее Порошенко сообщал, что с 3 по 5 апреля Европейский союз выделит Украине 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи.


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