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Белоруска Вера Лапко победила в парном разряде на турнире во Франции

  • 3.04.2017, 19:52
Вера Лапко

В финале Вера Лапко и Полина Монова выиграли у Манон Арканьоли из Франции и Магдалены Фрех из Польши.

Теннисистка Вера Лапко победила в парном разряде на турнире Engine Open во французском Круаси-Бобур (призовой фонд - $60 тыс.), сообщает БелТА.

Вместе с напарницей россиянкой Полиной Моновой в первом круге теннисистки обыграли обладательниц wild card француженок Сару Цакаревич и Клотильду Де Бернарди - 7:6(2), 6:2.

В четвертьфинале белорусско-российский тандем был сильнее Тамары Корпатч из Германии и Джессики Понче из Франции - 6:4, 7:5. В полуфинале одержана уверенная победа над парой Манон Леонард (Франция)/Юлия Терзиска (Болгария) - 6:0, 6:3.

В финале Вера Лапко и Полина Монова выиграли у Манон Арканьоли из Франции и Магдалены Фрех из Польши - 6:3, 6:4.

В одиночном разряде в Круаси-Бобур Вера Лапко пробилась из квалификации в основную сетку турнира, где в первом круге уступила Екатерине Козловой из Украины - 4:6, 2:6.

Восемнадцатилетняя теннисистка в апреле продолжит выступление на международных соревнованиях, одним из самых значимых станет полуфинал Кубка Федерации в составе сборной Беларуси против Швейцарии. Поединок примет «Чижовка-Арена» 22-23 апреля.


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