Белорусская певица в Питере о теракте: Вспомнила взрыв в минском метро 3 3.04.2017, 20:18

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Мария Лагацкая-Зимина поделилась своим мнением о взрыве в петербургском метро.

Белорусская певица Мария Лагацкая-Зимина, которая много лет живет и работает в Санкт-Петербурге, рассказала «Свободе» об атмосфере и настроении людей после взрыва в метро.

- Около часа назад это произошло. Естественно, город всколыхнуло. Все звонят друг другу, перегруженные телефонные сети, невозможно дозвониться, связь не выдерживает такого количества звонков. Пробки, блокированы несколько улиц, которые подходят к станциям метро, на которых все это произошло. «Сенная площадь» и «Технологический институт» - это все станции одной ветки, и на всех произошло пока непонятно что - теракт или что-то другое. Станции метро «Сенная площадь», «Технологический институт» и «Спортивная» - это сердце города, основные станции, на которых все развязки метро, пересадки. Что-то странное случилось, люди шокированы. Более-менее спокойно себя чувствуют те, кто наверху, кто на машинах передвигается. Из метро толпа народу хлынула на улицы, чтобы как-то добираться другим транспортом. Моя дочь живет в двух станциях от метро «Технологический институт» и обычно ездит к «Сенной площади» на метро. Сегодня, к счастью, она села на маршрутку. Когда все произошло, она ехала в маршрутке, а могла спуститься в метро ... Как говорят, каждый радуется за своего ближнего, что с ним ничего не произошло. Но, конечно, мы все в ужасе и переживаем за пострадавших.

- Уж не упоминают сегодня взрыв в минском метро в 2011 году?

- Я сегодня об этом вспомнила. Я думаю, что, к сожалению, и страшно подумать, но все это может быть связано с акциями протеста, которые были 26 марта. Наверное, даже опасно говорить об этом по телефону. Сегодня и Лукашенко у нас в Питере находится ... Это самые центральные станции, было выбрано время (очень много людей в это время в метро), поэтому те, кто это сделал, абсолютно точно понимали как, что и где это делать.

В Санкт-Петербурге сегодня произошел взрыв в метро. В настоящее время известно о 10 погибших, десятки человек ранены.