закрыть
3 апреля 2017, понедельник, 22:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская певица в Питере о теракте: Вспомнила взрыв в минском метро

3
  • 3.04.2017, 20:18
  • 4,195

Мария Лагацкая-Зимина поделилась своим мнением о взрыве в петербургском метро.

Белорусская певица Мария Лагацкая-Зимина, которая много лет живет и работает в Санкт-Петербурге, рассказала «Свободе» об атмосфере и настроении людей после взрыва в метро.

- Около часа назад это произошло. Естественно, город всколыхнуло. Все звонят друг другу, перегруженные телефонные сети, невозможно дозвониться, связь не выдерживает такого количества звонков. Пробки, блокированы несколько улиц, которые подходят к станциям метро, на которых все это произошло. «Сенная площадь» и «Технологический институт» - это все станции одной ветки, и на всех произошло пока непонятно что - теракт или что-то другое. Станции метро «Сенная площадь», «Технологический институт» и «Спортивная» - это сердце города, основные станции, на которых все развязки метро, пересадки. Что-то странное случилось, люди шокированы. Более-менее спокойно себя чувствуют те, кто наверху, кто на машинах передвигается. Из метро толпа народу хлынула на улицы, чтобы как-то добираться другим транспортом. Моя дочь живет в двух станциях от метро «Технологический институт» и обычно ездит к «Сенной площади» на метро. Сегодня, к счастью, она села на маршрутку. Когда все произошло, она ехала в маршрутке, а могла спуститься в метро ... Как говорят, каждый радуется за своего ближнего, что с ним ничего не произошло. Но, конечно, мы все в ужасе и переживаем за пострадавших.

- Уж не упоминают сегодня взрыв в минском метро в 2011 году?

- Я сегодня об этом вспомнила. Я думаю, что, к сожалению, и страшно подумать, но все это может быть связано с акциями протеста, которые были 26 марта. Наверное, даже опасно говорить об этом по телефону. Сегодня и Лукашенко у нас в Питере находится ... Это самые центральные станции, было выбрано время (очень много людей в это время в метро), поэтому те, кто это сделал, абсолютно точно понимали как, что и где это делать.

В Санкт-Петербурге сегодня произошел взрыв в метро. В настоящее время известно о 10 погибших, десятки человек ранены.


Мнение

Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский
Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!