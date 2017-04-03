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Владельцы «Милавицы» снизили чистую прибыль в 2016 году на 15,8%

  • 3.04.2017, 20:23
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Это следует из опубликованной консолидированной отчетности SFG.

Выручка компании Silvano Fashion Group (SFG), основными активами которой являются фабрики Milavitsa и Lauma, в 2016 году составила 57,8 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2015 году. Это следует из опубликованной консолидированной отчетности SFG, передает tut.by.

В 2016 году компания, подконтрольная эстонцу Томасу Тоолу, получила 8,9 млн евро чистой прибыли против 10,6 млн евро годом ранее. Показатель EBITDA Silvano Fashion Group в минувшему году составил 19,4 млн евро и вырос по сравнению в 2015 годом на 16,9%.

Как сказано в отчете, результаты работы группы в 2016 году были определены продолжающимися вызовами в экономиках ее основных рынков — России, Беларуси и Украины, на которые приходится 88,4% от общего объема продаж. Поэтому SFG не достигла показателя роста продаж по сравнению с 2015 годом. В отчете говорится, что в экономиках региона наблюдалась девальвация и высокая инфляция, что привело к тому, что покупательная способность населения остается низкой.

По данным SFG, объем продаж ее продукции на рынке России в 2016 году снизился на 7,6%, до 31,8 млн евро, на рынке Беларуси — на 15,9%, до 17,5 млн, в Украине — на 19,4%, до 1,66 млн, в странах Балтии — на 23,7%, до 1,4 млн, в других странах — на 9,8%, до 5,3 млн.

При этом продажи в белорусских рублях выросли на 5,1%, говорится в отчете. В Беларуси эстонский холдинг будет стремиться к повышению рентабельности своего розничного бизнеса. Компания также продолжит расширять свою сеть магазинов в зависимости от наличия недорогих торговых площадей, говорится в сообщении.

На начало 2017 года SFG напрямую владела 93 торговыми объектами и 587 были открыты по франшизе (631 — под брендом Milavitsa, 29 — Lauma), из них в Беларуси — 58 и 9 магазинов соответственно. В минувшие выходные SFG открыла 60 фирменный магазин в Минске.

SFG в Беларуси контролирует фабрики «Милавица» (84,92% акций), "Юнона" (58,33%) и «Джимил» (100%), розничного оператора «Сильвано Фешн» (100%), а также владеет половиной логистической компании «Балтспед Логистик».

За 2016 год Silvano Fashion Group сократила расходы на персонал на 17% (с 13,9 млн до 11,6 млн евро). Общее количество сотрудников SFG увеличилось на 5,8% — до 2 163 сотрудника, в том числе 480 человек в розничной торговле.

Эстонский холдинг инвестировал в развитие 888 тыс. евро. Они были направлены на открытие и обновление фирменных магазинов, а также на оборудование для поддержания эффективного производства, говорится в отчете.


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