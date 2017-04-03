Путин и Лукашенко разговаривали наедине несколько часов

Путин и Лукашенко разговаривали наедине несколько часов16
- 3.04.2017, 20:28
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Встреча правителей РФ и Беларуси продолжается в расширенном составе.
Правители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в расширенном составе с участием членов делегаций, передает БелТА.
До этого правители несколько часов общались в формате «один на один».
«Президенты закончили общение «один плюс один» и продолжили его вместе с членами делегаций», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.