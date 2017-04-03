SpaceX - это революция в космонавтике 12 3.04.2017, 20:53

Компания SpaceX на минувшей неделе вошла в историю, повторно запустив первую ступень ракеты-носителя в космос.

Это достижение – глава компании SpaceX Илон Маск назвал его «революцией» – можно рассматривать как начало новой эры в исследовании космоса, в которой пуски ракет станут значительно дешевле, а космическое пространство более доступным, пишет fainaidea.com.

«Я думаю, что это удивительный день для космоса. Он означает, что теперь мы можем повторно использовать первую ступень, которая является самой дорогостоящей частью ракеты-носителя. Это будет, надеюсь, колоссальной революцией в космонавтике», — сказал Маск в видеообращении, опубликованном после запуска.

Возможность повторного использования уже давно является главной целью SpaceX, в компании этот принцип описывают как «ключ к мультипланетарной жизни человека», в силу его способности сократить издержки, связанные с ракетными пусками. Несколько неудач компании были лишь временными трудностями на пути к грандиозному успеху в прошлый четверг, когда ракета-носитель Falcon 9 повторно отправилась на орбиту из космического центра Кеннеди во Флориде. После развертывания телекоммуникационного спутника ракета вернулась на Землю и совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане – это убедительная демонстрация того, что многоразовые ракеты становятся реальностью.

По словам Маска, ракеты можно использовать повторно «сотни раз», таким образом SpaceX сможет удешевить стоимость полета на треть и предлагать своим клиентам самые низкие цены на доставку орбитальных спутников. Таким образом, частная компания может оказаться значительно эффективнее крупных аэрокосмических госкорпораций мировых держав. Но главное, это действительно приближает человечество к более эффективному использованию космоса и его освоению.