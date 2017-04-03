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Белоруска выиграла бронзу в сумме двоеборья на ЧЕ по тяжелой атлетике

  • 3.04.2017, 21:28

В категории до 53 килограммов Людмила Панкова заняла третье место на чемпионате Европы в хорватском Сплите.

Людмила Панкова выиграла бронзовую медаль в категории до 53 кг на чемпионате Европы в хорватском Сплите, передает «Прессбол».

В сумме двоеборья 20-летняя белоруска набрала 189 кг (83+106), уступив победительнице — польке Иоанне Лоховской — 3 кг.

Чемпионат Европы. Тяжелая атлетика

53 кг. 1.Й.Лоховска (Польша) — 192 кг (86+106). 2.А.Эрнандес (Испания) — 191 кг (86+105). 3.Л.Панкова (Беларусь) — 189 кг (83+106).


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