Турист в Беларуси тратит $50-100 в день 1 3.04.2017, 21:55

Больше всего туристов приезжает в Беларусь из России и Украины.

С 12 февраля около 8 тысяч человек уже воспользовались возможностью посетить Беларусь без визы, рассказал министр спорта и туризма Александр Шамко. И добавил, что в среднем у нас турист платит за день в Беларуси 50-100 долларов, передает БелТА.

Больше всего туристов приезжает из России и Украины. В 2016 году на Россию приходилось 64% экспорта туристических услуг ($98,6 миллионов). Но благодаря безвизовому режиму увеличилось количество туристов из других стран: туристов из Израиля стало почти в два раза больше (в 2016 году было 22 648 человек), из Турции – на 40% (29 581 человек), из Китая (безвизовый режим действует для тургрупп) – на 15% (20 042 человек).