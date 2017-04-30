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Независимые журналисты помогли рабочим в Борисове отстоять свои зарплаты

  • 30.04.2017, 8:22

Борисовским лифтерам наконец-то выплатили деньги за март.

Как сообщил ex-Press.by лифтер Геннадий Федорович Курныш, заработная плата за март 2017 года сегодня, 28 апреля, в полном объеме поступила на банковские карточки борисовских сотрудников государственного предприятия «Изолиткоммунпром».

Ранее Геннадий Федорович рассказал о том, что на этом предприятии, головной офис которого находится в агрогородке Гатово, систематически задерживают заработную плату работникам борисовского филиала. Борисовчане, работающие в «Изолиткоммунпром», обслуживают лифтовое хозяйство многоэтажных домов нашего города.

Согласно заключенным трудовым контрактам, авансовые выплаты заработной платы предусмотрены не позднее 15 числа текущего месяца, а заработная плата должна выплачиваться не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

По состоянию на 26 апреля ни аванса, ни зарплаты за март работники не получили. Однако директор ГП «Изолиткоммунпром» Владимир Владимирович Чирковский в телефонном разговоре с корреспондентом ex-Press.by обещал расплатиться с долгами до конца текущего месяца, и, как видим, слово свое сдержал.

Хотелось бы верить, что впредь борисовские сотрудники его предприятия будут получать все положенные им выплаты вовремя.


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