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На Кубе разбился Ан-26 с военными

  • 30.04.2017, 8:28
Фото: Ntn24.com

Самолет пропал с радаров вчера днем недалеко от Гаваны.

На Кубе потерпел крушение кубинский военный самолет, на борту находились восемь военных, все они погибли, сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией (перевод – РБК).

Об этом же сообщает Reuters со ссылкой на государственное кубинское информационное агентство ACN, которое опубликовало заявление министерства революционных вооруженных сил Кубы.

Из сообщения следует, что самолет Ан-26 вылетел в 6:38 утра (13:38 по Минску) из Плайя Баракоа, недалеко от Гаваны, и врезался в гору в районе Лома-де-ла-Пимента. «Восемь военнослужащих на борту, включая экипаж, погибли», - говорится в заявлении министерства. В сообщении также сказано, что комиссия министерства приступила к расследованию причин катастрофы.

По словам собеседника AP, кубинский военный самолет потерпел крушение в западной провинции Артемиса. Источник сообщил, что самолет принадлежал авиакомпании Aerogaviota, которой управляют кубинские военные и которая обслуживает кубинские правительственные учреждения. К ним относятся государственные туристические компании и кубинская нефтяная компания.


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