Необычные ветра дали возможность разгадать главную тайну Антарктиды 30.04.2017, 8:34

Активное таяние ледников может обнажить входы в потаенные пещеры.

Могучий ледяной панцирь Антарктиды в наше время все активнее трескается и подтаивает. Объяснение подобным явлениям нашли британские ученые. Однако даже они не в состоянии предположить, какие удивительные тайны могут открыться в результате таких разрушительных процессов на полярном континенте, пишет mk.ru.

На состоявшейся недавно международной конференции Европейского союза наук о Земле с интересным сообщением выступила Дженни Тертон из Британской антарктической экспедиции. Она и ее коллеги пришли к выводу, что причиной усугубившегося в последние годы процесса быстрого таяния антарктических ледников и образования в них гигантских трещин стали мощные ветра, несущие над поверхностью материка массы относительно теплого воздуха – так называемые ветра-фены.

Подобное явление характерно для горной местности. Ветра-фены это потоки сухого воздуха, которые движутся от вершин гор к их подножиям, постепенно нагреваясь в результате быстрого снижения через узкие долины. Именно фенам принадлежит заслуга в том, что климат в горах зачастую бывает более мягким по сравнению с расчетами климатологов. Такие природные «тепловые пушки» могут создавать реальную угрозу: ускоряя таяние снега они вызывают сход лавин, наводнения.

Ученые из Британской антарктической экспедиции выяснили, что на Южном континенте ветра-фены являются сейчас едва ли не главными «регулировщиками» климатических условий.

Британцы на протяжении пяти лет проводили наблюдения за возникновением ветров-фенов в районе ледника Ларсена – одного из самых «слабых» участков ледового панциря Антарктиды. (Именно здесь наблюдалось в недавнем прошлом образование двух супер-айсбергов. Из-за образовавшихся больших трещин в толще льда в 1995 и 2002 гг. огромные куски откололись от ледника и отправились по морю в самостоятельное плавание.)

«Мы обнаружили, что ветра-фены начинают дуть еще в сентябре, за три месяца до начала антарктического лета, и уже в это время льды начинают таять, – рассказала Дженни Тертон. – Теперь в результате проведенных исследований мы знаем, что эти ветра в весенние и летние сезоны дуют фактически постоянно.»

Такое утверждение подкрепляют статистические наблюдения британских специалистов. На леднике Ларсена из каждых трех дней два были ветреными: фены задували в полную силу. При этом обнаружилось, что проникают они гораздо дальше вглубь материка, чем предполагалось ранее учеными.

По словам Тертон, теперь на основании собранных данных предстоит оценить то, насколько сильно такие ветра влияют на состояние антарктических ледовых щитов.

Уже сейчас ученые уверены, что именно благодаря фенам ускоряется процесс растрескивания льдов. Ситуацию усугубляет появившаяся в результате таяния вода: ее потоки образуют ручьи и реки, промывающие в ледяной толще гигантские «пропилы». Как результат – от ледников все чаще откалываются огромные куски.

Последствия подобных процессов могут оказаться очень неприятными. В морях появится больше и больше айсбергов, которые будут мешать судоходству и провоцировать опасные ситуации а-ля «Титаник». Да и повышение уровня мирового океана от таких внушительных «подарков» только ускорится.

Однако некоторые «исследователи неизведанного» надеются, что прогрессирующее разрушение антарктического ледяного щита позволит наконец открыть едва ли не главную тайну этого сурового континента. Речь идет об обнаружении под разрушившимся льдом входов в огромные пещеры, которые, как полагают, в немалом количестве существуют в Антарктиде.

Американский специалист по «дистанционному исследованию поверхности планет» Джозеф Скиппер несколько лет назад уже разглядел на одном из спутниковых снимков Южного континента большое отверстие, которое может быть входом в одну из таких пещер. Дополнительную интригу этому географическому сюрпризу придает тот факт, что обнаружена данная пещера в районе Земли Королевы Мод, – именно там, где, согласно легендам, была организована немецкими нацистами антарктическая секретная база.

История крайне интересная. Доподлинно известно, что руководители гитлеровского Третьего Рейха проявляли повышенный интерес к Антарктиде. Начиная с середины 1930-х их секретная исследовательская организация «Аненербе» снарядила туда несколько экспедиций (в них участвовали даже специально модернизированные подводные лодки).

В 1939 году на побережье в районе Земли Королевы Мод, немцы обнаружили очень странный для антарктического ландшафта участок площадью около 40 квадратных километров, свободный ото льда. Это территорию гитлеровские «аргонавты» решили приспособить для своей базы и дали ей название – Новая Швабия.

Но зачем были все эти полярные затеи? – Оказывается, среди нацистской «верхушки» распространилось убеждение, что этот материк – полый. В глубине, под толщей ледяного панциря существуют огромные полости, и температура в них достаточно комфортная для человека (супер-пещеры прогреваются изнутри от земных недр). А в этих обширнейших пещерах сохранились следы некой древней высокоразвитой цивилизации.

Есть версия, что во время одной из антарктических экспедиций немецкая субмарина обнаружила заветный проход к устью гигантской пещеры. Немцы смогли в итоге проникнуть в подземные антарктические пустоты и обнаружили-таки в них какие-то явно рукотворные сооружения. Позднее, под конец 2-й мировой войны они перевезли туда подводными лодками тысячи людей («представителей чистой арийской нации»), оборудование и материалы из Германии, оборудовали целые подземные города и заводы. (По одной – уж совсем фантастической! – версии после капитуляции нацистской Германии в антарктический «схрон» на подводной лодке доставили Гитлера с Евой Браун.) Именно на этих заводах немецким специалистом удалось освоить изготовление принципиально новых летательных аппаратов – «летающих тарелок».

Выглядит все это нагромождение «фактов», конечно, малоубедительно. Однако некоторые моменты, действительно получили в наше время подтверждение. Например, несколько лет назад, при тщательном исследовании огромного подледного антарктического озера Восток ученые убедились, что температура в нижних слоях его превышает плюс 10 градусов. Так что история с «теплыми» пещерами в глубине материка получила хотя бы частично свое подтверждение.

Возможно очередные гигантские ледяные разломы, возникнувшие в Антарктиде, обнажат перед исследователями входы в какие-то из этих потаенных пространств. А уж что в них удастся обнаружить – даже фантазировать пока рано.

Вылетевшая откуда-то из-под земли «тарелка» или иной НЛО – это для некоторых представляется вполне возможным.