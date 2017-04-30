закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 9:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Бастующие бразильцы пошли маршем на резиденцию президента

  • 30.04.2017, 9:09
ФОТО: REUTERS

Масштабные демонстрации против правительства состоялись в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа.

В Бразилии вечером 28 апреля началась первая за много лет общенациональная забастовка. Масштабные демонстрации против обещанного правительством сокращения бюджетных расходов состоялись в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа, пишет meduza.io.

Протестующие поджигали автобусы и перекрывали дороги, в некоторых местах произошли столкновения с полицией. В Рио-де-Жанейро полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, а в Сан-Паулу протестующие устроили марш на резиденцию президента Мишела Темера.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть