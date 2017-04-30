Бастующие бразильцы пошли маршем на резиденцию президента 30.04.2017, 9:09

ФОТО: REUTERS

Масштабные демонстрации против правительства состоялись в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа.

В Бразилии вечером 28 апреля началась первая за много лет общенациональная забастовка. Масштабные демонстрации против обещанного правительством сокращения бюджетных расходов состоялись в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа, пишет meduza.io.

Протестующие поджигали автобусы и перекрывали дороги, в некоторых местах произошли столкновения с полицией. В Рио-де-Жанейро полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, а в Сан-Паулу протестующие устроили марш на резиденцию президента Мишела Темера.