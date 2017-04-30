Теплоход с каютами за $2300 отправился в первый круиз по Припяти 4 30.04.2017, 9:19

Фото: vb.by

Первыми пассажирами стали 28 россиян.

Поздно вечером от шлюза «Тришин» в Бресте в свой первый речной тур отправился первый и пока единственный в Беларуси туристический круизный теплоход «Белая Русь». А его первыми пассажирами стали 28 россиян, решивших за восемь дней вместе с командой теплохода пройти по водному пути свыше пятисот километров – от Бреста до Мозыря, пишет «Вечерний Брест».

Мы прибыли на шлюз за четыре часа до начала регистрации пассажиров. Для команды это был самый пик рабочих забот. Но заместитель генерального директора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Сергей Зубко, сопровождающий первый круиз по Полесью, любезно согласился провести для нас маленькую экскурсию по трехпалубному теплоходу. В каютах наводился окончательный лоск. Всего их 16 и рассчитаны они максимум на 34 человека. Две каюты класса люкс – именные, названы в честь белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа.

Фото: vb.by

План первого дня круиза для туристов был таков. После регистрации и размещения согласно купленным путевкам, участники тура пообедали на борту теплохода и отправились на ознакомительную экскурсию по Бресту. После ужина – фольклорный вечер. И только потом «Белая Русь» отчалила от берега.