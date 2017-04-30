Шкловские напряглись 30.04.2017, 9:33

Эффект «горизонтальных пертурбаций» по линии Мстиславль – Шклов.

Прошло 100 дней, как в Мстиславле и Шклове к управлению территорией пришли новые руководители вертикали. При этом, бывший председатель Мстиславского райисполкома Василий Витюнов назначен руководителем Шкловского райисполкома. 100 дней – это как раз тот срок, по истечении которого можно судить о продуктивности руководства вновь назначенных главных вертикальщиков районов, пишет региональный сайт 6tv.by.

Мстиславль – погружение в пучину негатива

Такое впечатление, что жителям Мстиславского района все равно, кто ими руководит. Во всяком случае, народных гуляний по поводу ухода Василия Витюнова с должности председателя райисполкома не наблюдалось. Впрочем, не наблюдалось оного и по причине избрания нового руководителя – восприняли, как должное.

Как сегодня дела в Мстиславском районе? Сказать сложно – закрытость информации от народа приняла столь гротескный характер, что уже сомнению подвергаются любые ее источники, в том числе и статистические органы.

На самом деле, по итогам работы за первый квартал 2017 года в Мстиславском районе, увы, положительных сдвигов в экономике не замечается.

Консолидированный бюджет района на 01.04.2017 г. исполнен с дефицитом в 750 947 рублей (9,7% к уровню расходов). При этом налоговые поступления в реальном исчислении снизились на 2,8 п.п. (процентных пункта). Согласитесь, проблемы в экономике района присутствуют. Впрочем, уровень дотационности бюджета района составил 48,8% – для Мстиславля не так уж и плохо.

По удою в среднем на 1 корову район «минусует» 0.2 кг на корову, иногда столько же «плюсует». Хуже в области результат по «минусу» только в Дрибинском районе (-0.4). В целом же к уровню прошлого года район «опустился» на 2 места и сейчас занимает 17 место. При этом товарность молока 86%, худший показатель в области наравне с Чериковским районом, который занимает последнее место в области по удою на 1 корову.

К сожалению, по уровню зарплаты Мстиславский район в десятке отстающих в республике. И единственный из Могилевской области. Что это? Наследие от предыдущего руководителя или устойчивый спад производства?

Кстати, при Василии Витюнове прирост валового производства сельскохозяйственной продукции за 2016 год составил 9,4%. Было увеличено производство зерна на 1,5%, льноволокна – на 0,9%, картофеля – на 77,8%, рапса – на 45,6%. И, пожалуй, самый феноменальный результат для Могилевской области – прибыль ОАО «Мстиславльлён» за 2016 год увеличилась в 1,7 раза и составила 296 тысяч рублей! Есть чему аграрникам поучиться и на Мстиславщине.

Шклов – все напряглись

Нужно отметить, что с приходом на должность председателя райисполкома Василия Витюнова возродились надежды на вывод района из «болота» местной прохиндиады. Во всяком случае, местный истеблишмент напрягся – на прежнем месте работы Василий Витюнов в коррупционных связях замечен не был. А ведь Шкловский район в Беларуси лидер по коррупции среди сельскохозяйственных районов. Не зря ведь 60% от всех коррупционных преступлений в Могилевской области приходится на наш район. И дело в данном случае не в ретивости правоохранительных органов – шкловские чиновники воровать стали беззастенчиво и нагло. Так сказать, не по чину.

Вообще, глядя на самоуверенное спокойствие тунеядцев от власти, можно сказать, что определенные сдвиги в экономике района произошли от личного усердия Василия Витюнова. Район сегодня вышел в лидеры по производству молока – добавлено валовое производство молока на 14%, средний удой на 1 корову увеличился на 13%, продажа молока – на 15%. При этом, Шкловский район опережает ближайшего «соперника» (Могилевский район) по валовому производству молока на 53%, а по темпам наращивания производства продукции – на 9 п.п.. И если в прошлом году район по молоку располагался на 5 месте в области, сегодня – на втором.

Кстати, местные заметили, что не прошло и недели, как дорожный знак около гаражей райисполкома наконец-то исполнили без ошибки (на беларускай мове гучала як «райісполком» замест «райвыканкам»). Сейчас все стало на свои русские места. Однозначно, решение нового руководителя, исполненное мгновенно.

Говорят, Василий Владимирович сегодня озабочен восстановлением дворца министра-коррупционера Аполлона Кривошеина. Уже проведена соответствующая кампания убеждения населения о необходимости строительства «новодела» через газету «Ударный фронт». И ни у кого не хватает разума и смелости остановить ретивого председателя от глупости, которую будут ему вспоминать десятилетиями. Не лучше ли озаботиться увековечиванием имени выдающегося белорусского писателя Михася (Михаила) Зарецкого. Он потому и Зарецкий, что долгое время жил в Заречье (сейчас г.Шклов).