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Майкл Пенс пообещал самое большое увеличение оборонного бюджета США со времен Рейгана

  • 30.04.2017, 9:39
Майкл Пенс

Президент Трамп уже представил бюджет, который позволит возродить арсенал демократии.

Белый дом намерен в следующем году повысить расходы на оборону, это станет одним из самых значительных увеличений бюджета Пентагона со времен президента Рональда Рейгана.

Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на церемонии так называемого крещения атомной подводной лодки USS Indiana, которая сопровождалась традиционным разбиванием бутылки шампанского о борт корабля, передает ТАСС.

«В действительности президент США Дональд Трамп уже представил бюджет, который позволит восстановить наши вооруженные силы, возродить арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с увеличением расходов на оборону, которое станет одним из самых крупных со времен президента Рональда Рейгана», - сказал Пенс на церемонии, которая проходила на верфях в штате Вирджиния.

Он также заверил, что на следующей неделе Конгресс «примет бюджетный законопроект, в котором заложено давно запоздавшее финансирование» в целях укрепления обороноспособности страны. Таким образом эти средства станут доступны Пентагону еще до окончания текущего финансового года, который завершится 30 сентября 2017 календарного года.

Indiana относится к классу субмарин Virginia. Ее атомный реактор рассчитан на весь срок службы корабля. Данная подлодка имеет в своем арсенале крылатые ракеты Tomahawk и способна поражать цели на берегу, а также вести наблюдение за ними в течение длительного времени.


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