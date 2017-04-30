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Что поменяется в Беларуси уже завтра

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  • 30.04.2017, 10:08
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Как майские изменения отразятся на кошельках граждан.

В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, вслед за которым на примерно 3 рубля «увеличатся» единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные потребительские бюджеты. С начала следующего месяца также «вырастут» минимальные трудовые и социальные пенсии и подорожают некоторые марки сигарет. Портал tut.by посмотрел, как майские изменения отразятся на наших кошельках.

Вырастут БПМ и единовременные пособия на детей

Бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит 183 рубля 82 копейки (сейчас — 180 рублей 10 копеек). Он будет действовать до 31 июля.

Единовременные пособия при рождении детей, которые зависят от этого показателя, с мая также изменятся. К примеру, пособие в связи с рождением первого ребенка составит с 1 мая 1 838,2 рубля (сейчас — 1801 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 573,48 рубля (сейчас — 2 521,4 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет с мая до 183,82 (сейчас — 180,1 рубля).

Источник: tut.by

А вот пособия на детей до трех лет с 1 мая в Беларуси не будут повышать. Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала по отношению к октябрю-декабрю прошлого года.

Обновленные минимальные потребительские бюджеты

С 1 мая изменятся и размеры минимальных потребительских бюджетов. Это сумма денег, которая нужна на набор продуктов и вещей для удовлетворения базовых потребностей одного человека.

К примеру, для трудоспособного населения размер минимального потребительского бюджета вырос до 396,75 рубля. А для молодой семьи из трех человек этот показатель с 1 мая составит 335,28 рубля.

Источник: tut.by

Изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии

С мая также поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты увеличатся пропорционально росту размера БПМ.

Кроме того, с февраля вырастут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии теперь будет составлять 45,96 рубля в месяц (25% БПМ).

Для нанимателей вырастут отчисления на погашение задолженности по зарплате

В Беларуси с 1 мая увеличивается обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника сумму в 306,53 рубля. Эта сумма составляет 1,5 размера БПМ для трудоспособного населения.

Подорожают некоторые марки сигарет

С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Цены поднимутся от 3 до 5 копеек.

Напомним, белорусские табачные компании могут каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию.


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