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Предложившего сдать Крым в аренду РФ депутата лишили гражданства Украины

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  • 30.04.2017, 10:19
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Андрей Артеменко

Это стало уникальным и первым за 26 лет украинской независимости случаем.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Украины Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией. Об этом на странице в Facebook сообщил лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко.

По его словам, Артеменко лишили гражданства «в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады».

«Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно — Украинское! — гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать — да, а прекращать — нет, не запрещает!», — отметил Ляшко.

«Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко», — подчеркнул нардеп.

Ляшко также добавил, что по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

Как известно, ранее ГПУ обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери украинского гражданства Артеменко.


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