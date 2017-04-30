Главный ветврач Беларуси едет на поклон к Данкверту 6 30.04.2017, 10:40

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Александр Субботин

Фото: vsavm.by

Александр Субботин надеется выпросить у Россельхознадзора снятие санкций с белорусского мяса и молока.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Александр Субботин прокомментировал Agriculture.by ситуацию по «нормализации работы» белорусских предприятий по поставкам на рынок России.

Он сообщил, что белорусская сторона получила от российской «промежуточный отчет с замечаниями и пожеланиями, на которые готовится ответ и в ближайшие день-два он будет готов».

Затем Александр Субботин поедет в Москву для ведения дальнейших переговоров. Диалог состоится на площадке Минсельхоза России. «Хотя раньше был на площадке Россельхознадзора», уточнил замминистра.

Что касается характера замечаний российских инспекторов, которые проверяли белорусские предприятия, то эти замечания не «выходят из плоскости концептуальных», считает Александр Субботин. Такие замечания всегда можно сделать на работающих предприятиях – ужесточить, подправить что-то. Некоторые замечания были устранены уже во время проверки: «Не скажу, что это что-то из ряда вон выходящее, просто рабочая обстановка».

Для Беларуси очень актуально, чтобы открыли ОАО «Беллакт», щучинский, лепельский, поставский заводы. По отдельным видам товаров, например, по маслу и СОМ у них и сейчас разрешены отгрузки на российский рынок. Однако, Министерство сельского хозяйства и продовольствия борется за то, чтобы полностью открыть всю линейку продукции.

Александр Субботин надеется, что разрешение будет получено в ближайшее время.

Напомним, что ранее сообщалось, что второй тур инспекции Россельхознадзора на белорусские предприятия ожидается на следующей неделе.