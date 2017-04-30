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«Не клюшкой единой»: Туркменбаши оседлал самого резвого скакуна

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  • 30.04.2017, 10:59
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Гурбангулы Бердымухамедов

Правитель Туркменистана стал главной фигурой на Дне ахалтекинца.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в субботу 28 апреля победил на праздничных скачках в честь Дня туркменского скакуна.

В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада, сообщает currenttime.tv со ссылкой на местное телевидение.

Заезд был длиной в 1,2 километра, скачки проходили в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом.

День туркменского скакуна-ахалтекинца отмечается каждое последнее воскресенье апреля.

Президент принимал участие в заезде на жеребце темно-буланой масти Мираса (Наследство). Коня вырастил и подготовил к скачкам внук главы государства Керимгулы Бердымухамедов. Президент преодолел дистанцию за 1 минуту 25 секунд и получил приз заезда — ключи от внедорожника. Спешившись, глава государства тут же передал ключи вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: «Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов».

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркменистана в 2007 году - после смерти предыдущего Туркменбаши Сапармурата Ниязова, чьим лечащим врачом он был. Он широко известен в стране как спортсмен, певец, автогонщик, знаток лошадей и любитель чая.

Туркменистан - одна из самых закрытых стран Центральной Азии и мира. Она располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире, но, по данным ООН, население бывшей советской республики находится в бедственном положении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.


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