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Кличко: Это был бой двух джентльменов

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  • 30.04.2017, 11:14
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Украинский боксер хочет для начала проанализировать, что же на самом деле произошло.

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко прокомментировал Championat.com итоги боя с британцем Энтони Джошуа, в котором он досрочно проиграл. Помимо принадлежащего Джошуа пояса IBF на кону в бою стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.

— Надеюсь, бой вам понравился. Сегодня победил лучший. И это было потрясающее событие для бокса. Бились двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не вышло. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю, — сказал Кличко.

Владимир Кличко заявил, что рассматривает возможность реванша, но еще не принял решения на этот счет.

— Конечно, в контракте у нас прописана возможность реванша. Но мне нужно для начала проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд, — сказал Кличко.

Для Кличко поражение от Джошуа стало вторым проигранным боем кряду — в предыдущем поединке Владимир потерпел поражение от Тайсона Фьюри. Впервые в своей карьере украинец проиграл два боя подряд.


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