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Мясниковича «зацепили» граффити с его портретом на улицах Минска

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  • 30.04.2017, 11:27
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Фото: Signal project

Председатель «совета республики» признался, что как-нибудь переживет свое появление на «стене Щеткиной».

Председатель «совета республики» Михаил Мясникович прокомментировал граффити со своим портретом и надписью «Это я ввел дорожный налог», которые появлялись в Минске в середине марта, сообщает «Еврорадио».

В кулуарах республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси-2016» Мясникович признался, что знает о граффити: «В общем, я толстокожий, но такие вещи цепляют, конечно... Но ничего, и это тоже переживем».

Граффити с изображениями чиновников и силовиков регулярно появляются на стенах минских зданий. А началось все с появления портрета бывшего министра труда Марианны Щеткиной. Возле него была надпись: «Это я автор налога на безработных». Обычно граффити уничтожаются сотрудниками ЖЭСов в тот же день.


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