Существование машины времени объявлено возможным с математической точки зрения 4 30.04.2017, 11:52

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Фото с сайта collider.com

С таким заявлением выступили американские и канадские ученые.

Группа исследователей из Университета Британской Колумбии, а также ряда других научных организаций Канады и США заявили, что создание машины, позволяющей путешествовать во времени, теоретически возможно — во всяком случае, с точки зрения математики, сообщает mk.ru.

Специалисты утверждают, что теория относительности Эйнштейна не исключает возможности создания замкнутых времениподобных кривых, позволяющих вернуться на изначальную точку пространства-времени и, как следствие, «путешествовать» в прошлое и будущее. Способностью просранственно-временого континуума искривляться объясняются, в то числе, такие явления, как круговое движение планет по орбите и предполагаемое замедление времени вблизи чёрной дыры.

Исследователи предполагают, что если «искривить» пространство-время определённым образом, создать условия для путешествия во времени возможно. В целом учёные представляют подобный процес как движение на сверхсветовой скорости по замкнутой кривой. Впрочем, учёные признают, что ни точно определить необходимые условия, ни, тем более, понять, каким образом можно их достигнуть, пока, скорее всего, невозможно.

В реальности путешествия во времени едва ли достижимы не только потому, что заключения учёных являются сугубо теоретическими, но и потому, что если бы такую машину в будущем изобрели, люди из бесконечно продолжающегося будущего должны были бы посетить и наше время. К тому же перемещение в прошлое создаёт целый ряд парадоксов. К примеру, человек может изменить прошлое настолько, что в новом «настоящем» он не сможет отправиться в прошлое и внести в него соответствующие изменения.