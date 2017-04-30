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«Главное ― достать деньги из-под матраса и заставить их работать»

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  • 30.04.2017, 12:11
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Фото: gazetaby.com

Как молодые люди из Новополоцка открыли одно из самых необычных кафе в Беларуси.

Задумка открыть не совсем обычное кафе появилась у молодых людей из Новополоцка. До того, как ее реализовать, Кирилл Кузин и Илья Трумм несколько раз пробовали себя в предпринимательстве, параллельно работая по найму. Больших денег для начала своего бизнеса у них не было, зато была идея, как быстро собрать нужную сумму.

Предприниматели применили новаторский для Беларуси способ краудинвестинга: предложили всем желающим стать совладельцами будущего кафе. На призыв откликнулись 14 человек, большинство из которых оказались простыми горожанами. Так новополочанам удалось собрать необходимую сумму, чтобы арендовать помещение, сделать ремонт и закупить оборудование.

Кафе работает уже почти полгода – и за это время сумело стать одним из самых популярных мест Новополоцка. О первых успехах, трудностях и проблемах в общении с белорусскими чиновниками «Салiдарнасцi» рассказал совладелец кафе DoEat Кирилл Кузин.

– Кирилл, как вы пришли к мысли открыть кафе с помощью такого оригинального для нашей страны подхода?

– Мы с Ильей давно хотели что-то вместе организовать. Сначала думали насчет автомойки самообслуживания. Когда стали все просчитывать, обнаружили, что окупаемостьтам минимум пять лет – это очень долго. Тогда решили открыть кафе. Но и здесь нужны были стартовые вложения: около 20 тысяч долларов. Ни у меня, ни у Ильи таких денег не было. Искать какого-то крупного инвестора? Это целая наука, очень сложная. Подумали, что проще найти много людей, которые были бы сами заинтересованы в том, чтобы этот проект пошел.

Фото: gazetaby.com

– В итоге вам удалось найти 14 человек, которые никогда не занимались бизнесом, и заинтересовать их стать совладельцами?

– Да, среди людей, которые вложились в кафе, бизнесменов в общепринятом понятии нет. Есть несколько индивидуальных предпринимателей, но большинство – это люди без опыта в бизнесе. Например, в составе акционеров есть аппаратчик завода, оператор одного из предприятий, несколько спортсменов…

Сейчас у нас уже 18 совладельцев: один из участников решил продать свою долю, так как ему срочно понадобились деньги, а вместо него пришли еще несколько человек.

– Какие преимущества вам дает краудинвестинг?

– Смотрите, если по классической схеме два или три человека открывают кафе, то каким образом это происходит? Они закупают оборудование, находят место для аренды, организовывают юридическое лицо, договариваются с поставщиками и так далее. Дальше какой этап идет? Реклама. Бешеные деньги уходят на рекламу.

В краудинвестинге получается все намного проще, потому что есть много мелких инвесторов, которые сами по сути дела являются носителями рекламы. И в этом большой плюс.

У нас на начальном этапе на рекламу не ушло ни копейки. Все разлетелось от человека к человеку, так как все совладельцы приглашали в свое кафе знакомых, друзей, коллег. За те полгода, пока у нас шел ремонт, кто-то где-то обмолвился, кому-то рассказал – и в день открытия был аншлаг –пришли около 50 человек! И сейчас можно сказать, что это одно из самых популярных кафе в городе.

– Те люди, которые вложили деньги, уже получили первую прибыль?

– Само кафе работает с прибылью – мы закрыли год, хоть и с небольшим, но плюсом. В январе на собрании акционеров все единогласно решили, что дивиденды распределяться не будут, а все заработанные деньги мы отправляем обратно в оборот. На них мы собираемся расширить помещение, сейчас обсуждаем этот вопрос с владельцем здания, купить дополнительное оборудование, чтобы можно было мороженое делать.

Еще хотим расширить книгу коктейлей. На все это нужны средства и оборудование. Так что, решили не останавливаться, просто проедая прибыль, а развиваться и идти дальше.

Фото: gazetaby.com

– За счет чего, кроме бесплатной рекламы, вам – фактически новичкам в этой сфере – удалось достичь первых успехов?

– Мы с самого начала постарались быть ближе к людям. Иногда посетители сами начинают подсказывать: вот было бы неплохо, если бы вы сделали новый коктейль – молоко с халвой. Я, если честно, даже не предполагал, что такое может быть вообще. Но люди захотели, мы попробовали – и действительно это пошло.

Думаю, очень важно, что у нас есть постоянная связь с людьми.Кроме того, так как доходы населения становятся ниже, мы решили сделать демократичные цены – к примеру, пообедать у нас можно за пять рублей.

– Ваше кафе работает уже несколько месяцев – проблем с чиновниками пока не было?

– С того времени, как в СМИ появились статьи о нас, определенные структуры заинтересовались. Серьезного ничего не нашли – мы отделались предписаниями, которые достаточно быстро выполнили.

А потом к нам, по сути, спустя три месяца после открытия, пришли люди из Министерства антимонопольного регулирования торговли – и с ними у нас дошло до судебного дела.

Им не понравилась бирка на помидорах: мы раз в неделю (этов среднем– бывает чаще) заказываем овощи маленькими партиями, потому что хранить их особо негде и перекладываем в свою тару. А там оказалась старая бирка – и они предъявили нам то, что у нас овощи якобы просроченные. Мы им предоставили накладные с датами доставки, сертификаты качества...Не помогло. Хотя даже на предъявленных ими фотографиях было понятно, что они свежие. Мы судились – и нам дали минимальный штраф в 30 базовых. Неприятная получилась ситуация в общем-то из-за мелкой бумажки.

– У вас есть предположения, почему контролирующие органы вдруг заинтересовались вашим заведением?

– Возможно, просто решили «познакомиться», посмотреть ведется ли у нас на самом деле какая-либо деятельность, так как раньше уже было несколько случаев финансовых пирамид, когда брали деньги с населения, а затем исчезали.

Есть и другая версия: что на нас просто была наводка, например, от конкурентов. Но это все предположения, а факт остается фактом – штраф, по сути, на пустом месте.

– В последнее время белорусская экономика переживает трудные времена. Сильно выросла безработица, волна недовольства поднялась вокруг ситуации с «тунеядцами». Может ли краудинвестинг чем-то помочь в этой сложной ситуации?

– Если исходить из мысли, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, то краудинвестинг может сильно помочь.

Во-первых, это обучение людей. Понятно, что кто-то может купить себе долю акций и не участвовать ни в чем, но чаще всего люди заинтересованы в развитии, они постепенно начинают в этот бизнес вникать. То есть это повышает их финансовую грамотность, что хорошо и для людей, и для страны.

Фото: gazetaby.com

Во-вторых, это создание новых рабочих мест – у нас, к примеру, сначала работало четыре человека, а сейчас уже шесть. Да, небольшое количество работников, но эти люди трудятся и вовремя получают зарплату.

В-третьих, это дополнительные деньги, которые начинают работать, а не просто лежать дома в копилке или в банке. А это тоже способствует росту экономики. Кроме прочего, люди сами решают, что им нужно, а не кто-то им указывает – нужно ли здесь то же кафе или нет.

– Можно ли таким образом открыть другой бизнес, кроме кафе?

– Наверное, завод или фабрику таким путем не откроешь - слишком хлопотно с белорусским законодательством, но небольшое производство создать вполне возможно. Идей может быть много.

Одно из предложений было от человека, который занимается текстилем: выпускает майки с логотипом и продает их через интернет. Это небольшое производство с несколькими работниками: 2-3 швеи, закройщик, оператор станка. Все это будет стоить относительно недорого – порядка 20-30 тысяч долларов. То есть сумма вполне подъемная для компании из 50 акционеров. Если продавать товар не из одной палатки, а через интернет, то с помощью других инвесторов можно покрыть несколько городов. Таким образом, одно малое предприятие сможет конкурировать с крупными производителями и даже китайскими товарами.

– Вы говорите о деньгах, которые простые люди могут вложить в создание бизнеса. Но ведь мы видим, что население стремительно беднеет, а «заначки» людей истощаются. Хватит ли у белорусов денег?

– Да, денег у людей становится заметно меньше, но я уверен – определенные средства все же есть. Они могут быть под подушкой, на депозите в банке или еще где-то. Вы посмотрите, что у нас происходит при очередной девальвации и падении доллара. Обычно все бегут покупать телевизоры, мебель или что-нибудь крупное, пытаясь сохранить капитал. Но к чему мы приходим дальше?

Те, кто купил пять телевизоров, не знают, что с ними делать. Продавать на вторичном рынке? Так с рук в любом случае будет дешевле – и человек, скорее всего, потеряет. В банках деньги «морозятся», так как никто не отменял инфляцию.

У нас за полгода было докуплено за счет средств уже работающего кафе немало оборудования, расширился ассортимент, людей стало приходить больше – так что стоимость акций выросла минимум 30%, а это уже, можно сказать, прибыль акционеров... В Беларуси же, да как и в СНГ, люди больше привыкли копить, а не вкладывать. Главное ―достать деньги из-под матраса и заставить их работать.

– Видите ли вы перспективы для развития этого направления в нашей стране?

– Уверен, что они есть. Мы сейчас работаем над тем, чтобы запустить краудинвестинговую площадку. Чтобы, если у человека есть идея, он мог прийти и ее запустить. Хотим продвигать идею краудинвестинга, чтобы в Беларуси появлялось как можно больше интересных проектов.


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