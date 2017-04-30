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Владимир Некляев: Режиму уже намылена петля, а он все хочет «погулять»

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  • 30.04.2017, 12:23
  • 6,501
Владимир Некляев

Поведение белорусских властей напоминает ситуацию с осужденным преступником.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

«То, что происходит сейчас в нашей стране, напоминает мне ситуацию с осужденным преступником. Объявлен приговор, намылена петля... «Ваше последнее желание?» - спрашивает суд, и только в одной из известных мне подобных историй преступника попросил время, чтобы покаяться. Остальные хотели «гульнуть».

Ну, что ж... Погуляйте...»

Напомним, что завтра, 1 мая, в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется праздничная акция с требованием улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.

Власти испугались народного протеста: перед акцией был задержан и осужден на 5 суток ареста один из лидеров БНК Николай Статкевич.


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