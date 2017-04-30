Венгры отстояли на уличных протестах университет Сороса 30.04.2017, 12:48

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии выполнит требования ЕС и граждан страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнит требования Евросоюза, касающиеся нового закона об образовании, угрожающего Центрально-Европейскому университету Джорджа Сороса, заявили представители правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), в которую входит и партия Орбана «Фидес», сообщает ВВС.

ЕНП, включающая в себя христианско-демократически и консервативные партии стран Европы, провела с венгерским премьер-министром встречу, пригрозив исключить «Фидес» из своего блока.

«Премьер-министр Орбан обещал совету ЕНП выполнить все требования Европейской комиссии в установленные ею сроки», - сообщил пресс-секретарь президента ЕНП Жозефа Доля.

Ранее Орбан называл Сороса «американским финансовым спекулянтом». Он также утверждал, что идеология основанного Соросом «Открытого общества» стала причиной наплыва беженцев в Европу.

В апреле президент Венгрии Янош Адер подписал закон, регулирующий иностранное финансирование национальных университетов. Закон кардинально усложняет существование в Венгрии университетов, зарегистрированных за пределами ЕС: им придется открывать кампусы за рубежом, изменить свой юридический статус и ужесточить критерии набора студентов и сотрудников из числа граждан стран, не входящих в ЕС.

Чтобы зарегистрированный в США Центрально-Европейский университет мог работать в Венгрии, по новому закону необходимо соглашение между двумя странами, которого пока нет.

Закон вызвал массовые акции протеста. 10 апреля десятки тысяч людей приняли участие в крупнейшей за последние три года демонстрации в Будапеште, требуя от президента страны не подписывать закон.

Центрально-Европейский университет основан Джорджем Соросом в 1991 году. Он входит в число ведущих университетов в Центральной и Восточной Европе.