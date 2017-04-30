закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 14:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Землевладельцы в Крыму взбунтовались против российских порядков

2
  • 30.04.2017, 13:25

Сотни человек вышли в Севастополе на митинг против конфискаций земельной собственности.

Земельные собственники в Севастополе, незаконно аннексированном Россией вместе с Крымом, планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путин и депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в российский закон о вхождении Крыма в состав России. Такое требование было высказано на прошедшем в этом городе в субботу, 29 апреля, собрании владельцев земельных участков, пишет «Немецкая волна». По данным издания, в нем участвовали более 400 человек.

Глава общественной организации «Правовая защита собственников недвижимости» Алексей Деменок указал на проблему изъятия российскими властями имущества горожан. В законе о принятии Крыма в РФ названы действующими документы жителей Севастополя, выданные украинскими властями, однако не сказано о признании действительными прав граждан, вытекающих из этих документов, отметил он.

«Это позволяет работающим сегодня чиновникам изымать у людей земельные участки, дома и иное имущество, заявляя, что их собственность находится на территории, например, заповедных земель», - пояснил далее Деменок.

Ранее сообщалось о подаче властями Севастополя сотен исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению чиновников, украинские власти незаконно предоставляли людям землю.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть