Землевладельцы в Крыму взбунтовались против российских порядков 2 30.04.2017, 13:25

Сотни человек вышли в Севастополе на митинг против конфискаций земельной собственности.

Земельные собственники в Севастополе, незаконно аннексированном Россией вместе с Крымом, планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путин и депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в российский закон о вхождении Крыма в состав России. Такое требование было высказано на прошедшем в этом городе в субботу, 29 апреля, собрании владельцев земельных участков, пишет «Немецкая волна». По данным издания, в нем участвовали более 400 человек.

Глава общественной организации «Правовая защита собственников недвижимости» Алексей Деменок указал на проблему изъятия российскими властями имущества горожан. В законе о принятии Крыма в РФ названы действующими документы жителей Севастополя, выданные украинскими властями, однако не сказано о признании действительными прав граждан, вытекающих из этих документов, отметил он.

«Это позволяет работающим сегодня чиновникам изымать у людей земельные участки, дома и иное имущество, заявляя, что их собственность находится на территории, например, заповедных земель», - пояснил далее Деменок.

Ранее сообщалось о подаче властями Севастополя сотен исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению чиновников, украинские власти незаконно предоставляли людям землю.