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Приключения иностранцев в Беларуси

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  • 30.04.2017, 13:51

Как объяснить всем, что туристов нужно любить?

Владелица минских апартаментов Ольга Станевская предельно откровенно рассказала об отношении к интуристам на своей странице в «Фейсбуке».

«Вот попросили меня написать какие-нибудь тезисы по привлечению туристического потока в страну, и меня как заклинило. Если еще полгода назад я могла написать брошюру за десять минут, то сейчас уже навалилась какая-то усталость металла.

Ну хорошо, нужны лоукосты — это однозначно. Огромное количество туристов сейчас прилетает киевскими рейсами- например, это все турки. А их сейчас при кажущемся количестве в клубах — мизер по сравнению с потоком лет 3-4 назад. Туризм — это очень — очень нежная отрасль, которая должна исключать любые ущемляющие гостей законы. А наши власти отличились несколько лет назад и отменили выдачу виз в аэропорту для стран, где есть посольства и консульства РБ. Вот спросите на х**а они это сделали, и никто не ответит.

А турки практически все получали визы в аэропорту, Турция — огромная страна и отправлять документы в Анкару, чтобы съездить в какую-то богом забытую Беларусь — ну смешно ведь, правда?

И тут подсуетилась Украина — отменили визы и пустили лоукосты — и все турецкие граждане сейчас там. И они не вернулись при отмене виз — потому что туристические трафики не работают так примитивно — мы вас сначала разгоним, а потом ладно, можете вернуться.

Или вот аэропорт наш любимый что сделал — отказался от аутсорсинга службы 157 такси, накупили сами машин Джили, сделали центральную стойку и начали забирать себе трансфертные деньги.

И звонит на днях моей коллеге диспетчер с этой стойки и говорит на трасянке: «Во тут стаяць к вам людзи, так куда их везци, а то наш вадзицель не гаварыць по-английски?»

Коллега называет адрес и просит — передайте, пожалуйста, водителю, чтобы он набрал на домофоне им 73, а то люди иностранцы и могут не разобраться в нашей системе.

Пауза и ответ: «Ничога он им набираць не будет, дзевушка».

Коллега еще раз говорит: «Я прошу вас, наши водители так всегда делают. Ответ: «Так он жа к нашему вадицелю пашол, а не вашему! Ничево он не будзет набираць, я сказала».

Коллега закипает и говорит: «Представьтесь, пожалуйста, ваша фамилия и имя».

Ответ: «Дзеушка, вы што ругацца со мной сабрались? Ничего я не скажу». И бросила трубку.

Ну вот — аэропорт взялся за сервис. И так — везде. Везде.

И может вы не знаете, но были случаи, когда люди покупали квартиры и не смогли их сдавать из-за соседей. Просто вот приезжает семья итальянцев-усыновителей, а им навстречу поднимается бабка по лестнице и начинает их материть, или они выходят на балкон покурить, а на них трехэтажный мат с соседней квартиры. Они собирают вещи и уезжают, конечно же.

Или как к нам как-то приехала очень приличная семья из Москвы — пара с ребенком и няней, на дорогой машине, сняли приличную 3-комнатную квартиру на неделю, а у них соседка начал вырывать ключи от цепочки во двор и орать, что они не будут во дворе ставить машину, потому что они никто тут. А на этих людей вообще никто никогда не кричит — и они спокойно попросили вернуть им деньги и съехали.

Или выезжает машина с российскими номерами со двора, а дорогу закрыла разгрузка магазина — парень выходит и спокойно просит дать проехать, а в ответ — правильно, хамский рык.

И скажите, какими палками бить всех этих, а?

Или вот что ОГИМы творили — это можно книгу написать. Знаете, что в течение 5 рабочих дней любой иностранный гражданин обязан посетить отдел виз и регистраций и в миграционную карту поставить регистрацию — пройти просто сумасшедше рудиментарную процедуру. (Как один иностранец написал в отзыве, что он репетировал пребывание в тюрьме — и это так). Закон о пребывании иностранных граждан гласит, что человек имеет пять рабочих дней на перерегистрацию, если меняет место пребывания, но, например, никто это положение и не собирался соблюдать.

И ОГИМы два дня в неделю не работают вообще, а два дня — до 16 часов. И никто, естественно, не говорит по-английски. И, если иностранец например, едет сначала в Брест, а потом приезжает в Минск, то надо было его хватать в ту же секунду и везти в ОГИМ на регистрацию. А на следующий день — уже административный протокол и штраф, потому что они требовали непрерывности в регистрации. А почему они именно так трактовали это положение — ну просто так захотелось и все.

А размер штрафа определяет начальник ОГИМа — и надо тогда идти в его кабинет и сильно начать проситься и унижаться, тогда может долларов по 40 назначит и гостю и хосту, а мог и до 200$ быть.

Вы вдумайтесь какой это п…ц! Иностранки начинали плакать прямо там при откровенном злорадстве персонала.

Моя коллега повезла клиентку с букинга на следующий день после приезда на регистрацию, и начала объяснять — ну а как можно было сделать регистрацию, если она приехала вчера в 8 вечера, на что начальник (!) ОГИМ сказал: «Надо было ее не заселять, пусть бы на улице ночевала». И заржал.

И там нужно всех люстрировать и гнать за профнепригодность. Какая-нибудь 25-летняя сотрудница в короткой юбке, могла выйти из кабинета и проходя мимо, гавкнуть на иностранца в очереди в коридоре — не облокачивайтесь на стол, мужчина! Ну, знаете, каким тоном, да.

И я бывало культурно провожала своих гостей после полученной регистрации вниз подождать меня в машине, а сама взлетала в ярости и начинала орать на них, как сумасшедшая.

Или как о одном ОГИМе пришла новая девочка — и так любезно и приветливо меня встретила, и все корректно сделала, и приехала я через несколько недель — а она уже все, начальник.

И вот какими палками их бить, а? А сейчас они начали требовать нотариальный перевод иностранных страховок — какое-то время их вообще не принимали, только Белгосстрах, потом начали принимать, а теперь кому-то вожжа попала, что надо их переводить.

И, конечно же, все идут и покупают новые, белорусские, несмотря на то, что у них уже есть страховка, купленная в Европе, специально для получения визы в посольстве, которое ее приняло. Кого это волнует, господи.

И как объяснить всем, что туристов нужно любить, улыбаться им, и угождать. Потому что каких только отелей не настрой и сделай их хоть бесплатными, люди путешествуют за эмоциями, и плата за номер — это просто стандартное действие, а не смысл поездки.

И отели сейчас у нас не дорогие — вся эти гостиницы типа Планеты, Юбилейки, Орбиты уже по 30$ торгуется в низкие даты.

Но, когда я даже в Вильнюсе снимаю разные квартиры, мне улыбаются все соседи и здороваются, и стараются даже что-то подсказать, а наши добрые и памяркоўныя готовы сожрать этих приезжих, так они им мешают в их вонючих заплеванных подъездах и забитых машинами дворах.

И надо разогнать эти чиновничьи гнезда из центральных зданий — перевезти из всех на хрен в Великий Камень — а все здания в центре отдать под кафе, магазины, мастерские и хостелы.

И разрешить уличных художников и музыкантов. И разрешить уличную еду.

И чтобы магазины в Троицком мертвом предместье работали по воскресеньям. И чтобы можно было сесть на газон под деревом и сожрать какой-нибудь вкусный драник из палатки. И чтобы на улицах стояли лавки, и не только дома и машины.

Но это все атрибуты свободного общества, друзья — а мы не имеем к этому никакого отношения, и никаких предпосылок не предвидится, хоть ты открой 100 Зыбицких с их квази-либеральной атмосферой.

Разруха-то мы знаем где — и пока по телевизору будут трындеть про надои и субботники, забивать бошки устаревшей на 40 лет информацией, а не про человеческие нормальные ценности 2017-го года, так мы и останемся отсталой провинциальной страной пустых улиц, универсамов и Беларусьбанков».


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