В «Телеграмм» появились стикеры с Naviband 30.04.2017, 14:05

Художница-дизайнер Наталья Аксенович разработала стикеры, чтобы каждый мог поддержать белорусских музыкантов на «Евровидении».

Белорусская художница-дизайнер Наталья Аксенович разработала коллекцию стикеров с Артемом и Ксюшей, чтобы таким образом их поддерживали в «Телеграме» во время «Евровидения».

Дело в том, что группа Naviband уже завтра, 1 мая, уезжает в Киев для подготовки к выступлению. Первая репетиция состоится 3 мая.

«Поскольку «Телеграм» становится все более популярен в Беларуси, вместе с дизайнером Натальей Аксенович были нарисованы такие стикеры. Изображения были взяты из различных фотосессий, кроме этого, есть хэштеги, различные приветствия, благодарности и другое», — рассказал nn.by пиар-менеджер группы Сергей Андрианов.

Скачать стикеры для «Телеграма» можно тут.