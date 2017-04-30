закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 14:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В «Телеграмм» появились стикеры с Naviband

  • 30.04.2017, 14:05

Художница-дизайнер Наталья Аксенович разработала стикеры, чтобы каждый мог поддержать белорусских музыкантов на «Евровидении».

Белорусская художница-дизайнер Наталья Аксенович разработала коллекцию стикеров с Артемом и Ксюшей, чтобы таким образом их поддерживали в «Телеграме» во время «Евровидения».

Дело в том, что группа Naviband уже завтра, 1 мая, уезжает в Киев для подготовки к выступлению. Первая репетиция состоится 3 мая.

«Поскольку «Телеграм» становится все более популярен в Беларуси, вместе с дизайнером Натальей Аксенович были нарисованы такие стикеры. Изображения были взяты из различных фотосессий, кроме этого, есть хэштеги, различные приветствия, благодарности и другое», — рассказал nn.by пиар-менеджер группы Сергей Андрианов.

Скачать стикеры для «Телеграма» можно тут.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть