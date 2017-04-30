закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 17:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Нас ограбили»: В центре Минска прошел многолюдный пикет

10
  • 30.04.2017, 14:34
  • 4,897
Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Акцию протеста провели дольщики строительства минского торгового центра «Импульс-2».

Утром 30 апреля более 30 человек собралось у здания ТЦ «Импульс-2» в центре столицы. Дольщики, участвовавшие в строительстве здания, которое продали новому собственнику, пришли с плакатом «Нас ограбили и выбросили на улицу», передает tut.by.

— Мы строили за свой счет здание, его 27 числа продали компании, которую возглавляет друг Лукашенко. Нас ограбили. При этом нашу проблему можно решить одним звонком — от Лукашенко, — говорит один из дольщиков, Александр. — Почему бы нам не отдать то, что мы строили, а остальную часть здания пусть продает своим друзьям. Как могли продать наше?!

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

— Мы собрались, чтобы получить хоть какой-то народный резонанс. Лукашенко нас не слышит, чиновники не слышат. Не обращают на нас внимания. Да что там — они смеются над нами, — говорят дольщики.

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY
Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

— На нашем примере можно видеть, как безопасно инвестировать в Беларусь. В любой момент вложенное могут отнять. Мы строили это здание как инвестицию, вкладывали в будущее наших семей. Сейчас 160 семей остались без своих вложений.

Часть дольщиков пришли действительно с детьми.

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY
Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Прохожие мало интересовались происходящим. Люди средних лет, проходя мимо, ускорялись и даже не смотрели на надпись. Молодежь замедляла шаги, читала, но не останавливалась и дополнительных вопросов не задавала. Пожилые уточняли у журналистов, кто и как ограбил.

Дольщики подписали очередное обращение в администрацию Лукашенко с требованием обратить внимание на их проблему. Люди простояли около часа, к ним подошли милиционеры в штатском: уговаривали разойтись. Около 12 часов акция закончилась, люди стали расходиться. Обошлось без задержаний.

Скандалы с «Импульсом-2», в котором 180 предпринимателей построили дорогие помещения, не утихают уже несколько лет. Людям все это время говорили: построенное вам уже не отдадут, идите в суд, забирайте деньги. Дольщики не верили. Но недавно хозяином здания, которое они построили, стала компания «Магнат Трейд».

Как следует из распоряжения Лукашенко, объект перешел компании с рассрочкой оплаты до 3 лет. С дольщиками также предполагается рассчитаться за три года — суммы, им причитающиеся, должны быть установлены в судебном порядке. Напомним, те, кто обращался в суды, прошли первые инстанции и не смогли доказать, что их договоры с компанией, строившей «Импульс-2», ничтожны.

Большая часть дольщиков в суды не обращалась. И сегодня часть из них пришла к «Импульсу».


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть