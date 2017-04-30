«Нас ограбили»: В центре Минска прошел многолюдный пикет 10 30.04.2017, 14:34

4,897

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Акцию протеста провели дольщики строительства минского торгового центра «Импульс-2».

Утром 30 апреля более 30 человек собралось у здания ТЦ «Импульс-2» в центре столицы. Дольщики, участвовавшие в строительстве здания, которое продали новому собственнику, пришли с плакатом «Нас ограбили и выбросили на улицу», передает tut.by.

— Мы строили за свой счет здание, его 27 числа продали компании, которую возглавляет друг Лукашенко. Нас ограбили. При этом нашу проблему можно решить одним звонком — от Лукашенко, — говорит один из дольщиков, Александр. — Почему бы нам не отдать то, что мы строили, а остальную часть здания пусть продает своим друзьям. Как могли продать наше?!

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

— Мы собрались, чтобы получить хоть какой-то народный резонанс. Лукашенко нас не слышит, чиновники не слышат. Не обращают на нас внимания. Да что там — они смеются над нами, — говорят дольщики.

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

— На нашем примере можно видеть, как безопасно инвестировать в Беларусь. В любой момент вложенное могут отнять. Мы строили это здание как инвестицию, вкладывали в будущее наших семей. Сейчас 160 семей остались без своих вложений.

Часть дольщиков пришли действительно с детьми.

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Прохожие мало интересовались происходящим. Люди средних лет, проходя мимо, ускорялись и даже не смотрели на надпись. Молодежь замедляла шаги, читала, но не останавливалась и дополнительных вопросов не задавала. Пожилые уточняли у журналистов, кто и как ограбил.

Дольщики подписали очередное обращение в администрацию Лукашенко с требованием обратить внимание на их проблему. Люди простояли около часа, к ним подошли милиционеры в штатском: уговаривали разойтись. Около 12 часов акция закончилась, люди стали расходиться. Обошлось без задержаний.

Скандалы с «Импульсом-2», в котором 180 предпринимателей построили дорогие помещения, не утихают уже несколько лет. Людям все это время говорили: построенное вам уже не отдадут, идите в суд, забирайте деньги. Дольщики не верили. Но недавно хозяином здания, которое они построили, стала компания «Магнат Трейд».

Как следует из распоряжения Лукашенко, объект перешел компании с рассрочкой оплаты до 3 лет. С дольщиками также предполагается рассчитаться за три года — суммы, им причитающиеся, должны быть установлены в судебном порядке. Напомним, те, кто обращался в суды, прошли первые инстанции и не смогли доказать, что их договоры с компанией, строившей «Импульс-2», ничтожны.

Большая часть дольщиков в суды не обращалась. И сегодня часть из них пришла к «Импульсу».