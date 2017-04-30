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В Нью-Йорке открылся мост Костюшко

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  • 30.04.2017, 14:41
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Фото: svaboda.orga

Имя национального героя Беларуси будет носить мост, соединяющий районы Бруклин и Квинз.

Мост открывается для движения на месте двух старых мостов. Они получили имя в честь Тадеуша Костюшко еще в 1940-м году, передает Радые Свабода.

Три года назад вместо них стали строить новый мост, чтобы решить проблемы с движением. 27 апреля открылась его восточная часть. Предполагается, что старые мосты снесут бульдозерами летом 2017.

Имя национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко (1746-1817), который был лидером восстания 1794 года в Речи Посполитой против российско-прусской оккупации, почитается в США. Костюшко присоединился к Войне за независимость США в 1776 году. Отыграв значительную роль в ее ключевых событиях, он получил орден из рук Джорджа Вашингтона и вернулся в Речь Посполитую в 1784-м году.

Национальный мемориал Тадеуша Костюшко находится в Филадельфии. В Нью-Йорке располагается штаб-квартира Фонда Костюшко. Памятники Костюшко есть в Бостоне, Вест-Пойнте, Детройте, Вашингтоне, Чикаго, Милуоки, Кливленде. На Аляске в честь Костюшко названа остров, а в штате Индиана - округ. Город Костюшко находится в Миссисипи.


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