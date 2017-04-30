У Кремля «зашуршал шифер» 1 30.04.2017, 15:13

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Фото: Reuters

Шуршит так, что весь мир сотрясается от смеха.

Об этом в Facebook заявил российский журналист Саша Сотник, пишет obozrevatel.com:

«Севастополь вознамерился установить границы с остальным Крымом... Типа, Крым возвращаем, а "Севастополь - русский город". Кремлевская крыша шуршит шифером так, что весь мир сотрясается от смеха. Ребятишки, вы там совсем выжили из ума. Потому что возвращать придется все сразу, а не частями. И с Донбасса уходить придется. И из Сирии. А потом - платить, платить, платить», - отметил Сотник.

По его словам, отношение к России изменится только через главные похороны и поминки по путинизму.

«Не думаю, что на этих поминках кто-то будет проливать горькие слезы по усопшему. Но раскошелиться придется щедро... А пока слушаем шифер. Шуршит, собака. Смешно шуршит», - подытожил журналист.