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Из-за взяток в Беларуси ежегодно теряется «Минск-Арена»

  • 30.04.2017, 15:25
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Строительная отрасль погрязла в коррупции.

Эксперты прокомментировали результаты опроса, касающегося строительной отрасли, который провел исследовательский центр BEROC. Полученные результаты оказались весьма тревожными.

Опрос был проведен среди представителей 50 фирм по всей стране, 72 % из них — частные. В ходе опроса выяснилось, что с фактами коррупции и мошенничества сталкивались почти все респонденты, пишет еженедельник «Белорусы и рынок».

Возможности для коррупции в строительном секторе многообразны и не всегда поддаются контролю. Они касаются заключения контрактов, принятия объектов в эксплуатацию за вознаграждение, перечисления средств за невыполненные или недовыполненные работы, непоставленные материалы. Разница цен поставщиков может объясняться качеством стройматериалов. Как следствие, факты коррупции в этой сфере практически недоказуемы.

Самое громкое дело о коррупции в строительном секторе Беларуси — дело «Белкоопсоюза». Его руководители получали взятки за предоставление проектных работ на объектах потребкооперации. Сумма взяток достигала 500 тысяч долларов.

Около половины опрошенных сотрудников фирм заявили о том, что в строительной сфере имеют место зарплаты «в конвертах». Около 40 % респондентов отметили, что проигрывали тендеры из-за недобросовестной конкуренции. Более 60 % сообщили о фактах взяточничества. По оценкам 26 % участников опроса, на неофициальные платежи идет до 30 % доходов предприятия.

«Из-за взяток и коррупции в Беларуси теряется около 60 панельных домов в год, или одна «Минск-Арена». Причем это потери только от раскрытых коррупционных преступлений. В действительности размер коррупции в строительстве намного выше», — заявила на семинаре юрист Научно-практического центра по материаловедению НАН Беларуси Оксана Шелемет.


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