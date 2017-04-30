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15 привычных вещей, которые были придуманы для совершенно других целей

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  • 30.04.2017, 15:33
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Мы привыкли, что каждая вещь имеет свое предназначение, но многие из них изначально имели совсем иной вид и предназначение.

Издание AdMe.ru предлагает присоединиться к небольшому расследованию, которое раскроет изначальное назначение знакомых нам вещей.

Кока-кола

Фармацевт Джон Пембертон, ветеран Гражданской войны в США, создал настойку на орехе кола и листьях коки. Он рекомендовал ее для лечения нервной системы военным, принимавшим при ранениях препараты с морфием. Позже он наладил выпуск безалкогольного напитка, но потом продал акции. А новые владельцы начали производство «Кока-Колы» с листьями коки, прошедшими очистку от кокаина.

Черное платье

До 20-х годов прошлого века черные наряды обычно надевали женщины и мужчины, чтобы выразить траур, и носили их минимум 2 года. Но в 1926 году Коко Шанель создала в память о возлюбленном знаменитое черное платье «Форд от Шанель». Сначала на него обратили внимание кинодивы, а позже наряд стал популярен во всем мире.

Караоке

Японец Дайсукэ Иноуэ, барабанщик рок-группы, подыгрывал в кафе посетителям, желавшим петь в перерыве между выступлениями. Однажды он не смог прийти и отдал коллегам кассету с записью своей партии. А в 1971 году он придумал аппарат, который воспроизводил музыку песни без слов. Музыканты отдыхали, а публика с удовольствием пела.

Пластилин Play-doh

Изначально вещество использовали для чистки бумажных обоев в домах с каминами, где на стенах скапливалась сажа. Но вскоре появились виниловые обои, которые легко мылись губкой, и изобретение потеряло свою ценность. Но родственница изобретателя, воспитательница детсада, дала материал детям для лепки. Они были в восторге! Позже из состава удалили моющий ингредиент, добавили краситель и назвали Play-doh.

Беговая дорожка

Прототип беговой дорожки изобрел Вильям Кьюбитт в 1817 году для исправления заключенных, а заодно для измельчения зерна на мельнице. Они держались за палку и забирались по лопастям, для чего нужно было постоянно поднимать ноги.

Липкая бумага для заметок

Спенсер Сильвер создавал стойкое клейкое вещество. Но клей получился недостаточно сильным, поэтому предметы с легкостью отклеивались. Тогда его коллега Артур Фрай попробовал нанести это вещество на закладки, вечно выпадающие из его молитвенника. А спустя время в магазинах появилась клейкая бумага для заметок, которой сейчас пользуются во всем мире.

Каблук

В Древнем Египте каблуки были символом статуса у знати, которая надевала обувь с «подставками» на религиозные обряды. Причем носили такую обувь и мужчины, и женщины. Еще обувь с каблуками надевали мясники, а персидским наездникам каблук помогал сохранять устойчивость при стрельбе. В средневековой Европе каблук был привилегией аристократов, но спустя время стал использоваться более широко. А в XX веке изобрели знаменитый каблук-шпильку.

Пузырчатая упаковка

Знаменитую пленку с «пупырышками» придумали инженеры Альфред Филдинг и Марк Чаванн в 1957 году. Изначально они создавали трехмерные пластичные обои. И хотя в результате идея оказалась не особо удачной, они обнаружили, что новый материал можно использовать в качестве упаковки. И вскоре запатентованная Bubble Warp стала незаменимой в разных сферах.

Подушка для сна

В Месопотамии твердые подголовники использовали для защиты от насекомых, приливов воды, сохранения прически. А в Древнем Китае считалось, что мягкие подушки не приносят пользы, а твердые подголовники из бамбука, нефрита, фарфора, дерева и бронзы даруют силу и защищают от демонов.

Вазелин

В середине XIX века работники нефтяной индустрии постоянно боролись с восковым веществом, которое накапливалось в трубах насосов. Английский химик Роберт Чезбро взял часть «нефтяного желе», провел исследования и выяснил, что оно обладает полезными свойствами. Спектр его применения в те годы был необычайно широк: от лечения ран до чистки ковров.

Шагающая пружинка «Слинки»

«Слинки», она же «Радуга», была создана вовсе не для малышей. Как-то раз инженер Ричард Джеймс работал с устройством для компенсации вибрации приборов при шторме и случайно уронил одну пружину, которая весело запрыгала по полу. Вскоре на прилавках магазинов появилась «Слинки», а фирма James Spring & Wire Company продала с тех пор более 300 млн таких игрушек.

Чайный пакетик

В 1904 году Томас Салливан, торговавший чаем в Нью-Йорке, решил продавать чай более эффектно — в шелковых мешочках. А покупатели по-своему восприняли ноу-хау. Они не высыпали чай из мешочков, а опускали их по ошибке в кипяток. В итоге продажи стремительно взлетели, а идея получила свое развитие.

«Листерин»

Братья Джонсоны в 1879 году создали этот антисептик для обработки хирургических инструментов. Да и назван он был в честь хирурга Джозефа Листера. Люди начали использовать жидкость повсеместно: для лечения ран, в стоматологии, от перхоти и грибка, в качестве дезодоранта. А популярным продукт стал в 1920-е после рекламы «Листерина». На плакате девушка, отвернувшись от жениха с несвежим дыханием, задавалась вопросом: «Могу ли я быть счастлива с ним, несмотря на это?»

Виагра

Компания Pfizer работала над созданием лекарства от сердечных заболеваний. Но после клинических испытаний оказалось, что в этой области новый препарат бесполезен. Однако в ходе эксперимента выявили неожиданный побочный эффект: вещество обладало выраженным воздействием на кровоток в области малого таза. Так появился знаменитый «афродизиак».

Микроволновка

Не все знают, что микроволновку специально никто не изобретал. Просто как-то раз инженер корпорации Raytheon Перси Спенсер тестировал оборудование для радаров и заметил, что волны СВЧ-излучения растопили шоколадный батончик в его кармане. Тогда Перси не растерялся и положил на включенный магнетрон попкорн, который тут же начал лопаться. Это было настоящее открытие века!


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