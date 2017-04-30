Виктор Лукашенко открыл мотосезон под российским триколором 26 30.04.2017, 15:41

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Фото: kp.by

В Минске проходит фестиваль любителей «Харлеев».

Уже третий год мотосезон в Минске открывают дважды. В прошлое воскресение колонна разношерстных мотоциклов проехала от Ледового дворца до Футбольного манежа. Сегодня мотосезон открывает публика посолиднее – для любителей «Харлеев» проводится H.O.G. Spring Challenge. Тут много «vip-участников», а осенью прошлого года на закрытие сезона любителей «Харлеев» приехал Александр Лукашенко со всеми сыновьями – они возглавили колонну байкеров, пишет kp.by.

Виктор Лукашенко и начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк открыли мотосезон

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот раз правитель Беларуси не участвовал. Зато был Виктор Лукашенко – со своим старшим сыном. Виктор – постоянный участник таких мероприятий. В этот раз он был в компании с руководителем ГАИ страны Дмитрием Корзюком. Оба были одеты в кожаные жилетки с логотипом HOG Iron Birds Chapter – это клуб любителей «Харлеев», который возглавляет сын скандально известного генпрокурора России Артем Чайка. Девизом клуба стала фраза на латинском языке «Gens una sumus», что означает «Мы одна семья».

На жилетке Виктора Лукашенко был изображен белорусский флажок. Правда, «Харлей» сына правителя Беларуси украшал российский флаг.

Хотя на закрытии прошлого мотосезона мотоцикл Виктора Лукашенко был украшен официальными белорусскими флагами.

На закрытии прошлого мотосезона мотоцикл Виктора Лукашенко был украшен белорусскими флагами

Фото: youtube.com @vecha196

Также были другие традиционные участники – например, глава МВД Беларуси Игорь Шуневич.

Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич на открытии мотосезона

Фото: БелТА

Виктор Лукашенко со своими детьми

Фото: kp.by

Жена Виктора Лукашенко Лилия и сыновья: старший Александр и младший Ярослав

Фото: kp.by

Мотоциклисты собрались у Кургана Славы, и в 12 часов колонной отправились в Минск. Фестиваль проходит на площадке за Домом футбола на проспекте Победителей. Здесь на протяжении всего дня будут показывать шоу с летающими мотоциклами, которое продемонстрируют лучшие спортсмены Freestyle из России и из-за рубежа. Они покажут трюковую езду и показательные выступления на мотоциклах Harley-Davidson. А еще будут силовые конкурсы, концерт белорусских групп во главе с «J:МОРС», детские зоны, фудкорт и различные зоны с активностями.

Вечером байкеры отправятся на закрытую часть праздника – банкет и концерт Дианы Арбениной с группой «Ночные снайперы» пройдет в клубе Falcon. Попасть туда сможет любой желающий: место за столиком стоит 140 рублей.