Папа Франциск: Свет преодолеет тьму

Папа Франциск: Свет преодолеет тьму2
- 30.04.2017, 15:51
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Одного человека достаточно, чтобы существовала надежда, и этим человеком можешь быть ты.
Будущее человечества не только в руках политиков, великих лидеров и крупных компаний, все люди нужны друг другу, заявил папа римский Франциск, пишет gordonua.com.
Все люди незаменимы в глазах Бога, каждый может стать «напоминанием, что свет преодолеет тьму, а не наоборот», сказал папа римский Франциск в обращении к участникам конференции TED, видеозапись которого опубликована на сайте конференции.
«Каждый из нас незаменим в глазах Бога. В темноте сегодняшних конфликтов каждый из нас может стать яркой свечой, напоминанием, что свет преодолеет тьму, а не наоборот», – сказал он.
Папа римский подчеркнул, что «пути людей пронизаны страданиями, так как все сосредоточено вокруг денег и вещей, а не людей».
«И часто бывает, что люди, называющие себя "респектабельными", не заботятся о других, оставляя на обочине дороги за собой тысячи людей или целые народы. К счастью, есть и те, кто создает новый мир, заботясь о других даже из собственного кармана», – отметил Франциск.
Он добавил, что очень важной является надежда, которую сравнил с «дверью, открывающейся в будущее».
«Одного человека достаточно, чтобы существовала надежда, и этим человеком можешь быть ты», – сказал Франциск.
Папа римский подчеркнул, что будущее человечества не только в руках политиков, великих лидеров и крупных компаний.
«Мы все нужны друг другу», – добавил он.