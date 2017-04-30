Папа Франциск: Свет преодолеет тьму 2 30.04.2017, 15:51

8,997

Фото: EPA/UPG

Одного человека достаточно, чтобы существовала надежда, и этим человеком можешь быть ты.

Будущее человечества не только в руках политиков, великих лидеров и крупных компаний, все люди нужны друг другу, заявил папа римский Франциск, пишет gordonua.com.

Все люди незаменимы в глазах Бога, каждый может стать «напоминанием, что свет преодолеет тьму, а не наоборот», сказал папа римский Франциск в обращении к участникам конференции TED, видеозапись которого опубликована на сайте конференции.

«Каждый из нас незаменим в глазах Бога. В темноте сегодняшних конфликтов каждый из нас может стать яркой свечой, напоминанием, что свет преодолеет тьму, а не наоборот», – сказал он.

Папа римский подчеркнул, что «пути людей пронизаны страданиями, так как все сосредоточено вокруг денег и вещей, а не людей».

«И часто бывает, что люди, называющие себя "респектабельными", не заботятся о других, оставляя на обочине дороги за собой тысячи людей или целые народы. К счастью, есть и те, кто создает новый мир, заботясь о других даже из собственного кармана», – отметил Франциск.

Он добавил, что очень важной является надежда, которую сравнил с «дверью, открывающейся в будущее».

«Одного человека достаточно, чтобы существовала надежда, и этим человеком можешь быть ты», – сказал Франциск.

Папа римский подчеркнул, что будущее человечества не только в руках политиков, великих лидеров и крупных компаний.

«Мы все нужны друг другу», – добавил он.