«Кредит МВФ этой власти давать нельзя» 5 30.04.2017, 15:59

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Денис Казакевич

Режим бездарно потратит деньги на своих прислужников.

Петицию против предоставления Беларуси кредита МВФ уже подписала более 3 тысяч человек. Скоро она будет доставлена в штаб-квартиру МВФ. Будут ли плоды? Об этом novychas.by поговорил с инициатором петиции Денисом Казакевичем, белорусом, проживающим в Бельгии.

- Денис вы действительно считаете, что выделение или невыделение этого кредитa может существенно повлиять на ситуацию в Беларуси и что-то изменить?

- Я совершенно уверен, никакого позитивного результата для Беларуси от этого кредита не будет. Это просто дополнительные три миллиарда долга, который нужно будет возвращать следующим поколениям белорусов.

Так уже было в 2009 году, когда МВФ дал более двух с половиной миллиардов долларов. Кредит давался под реформы, которые должны были защитить экономику от внешних шоковых воздействий. Власти перестали выполнять рекомендации МВФ сразу же, как только получили последний транш кредита. Этот бездумный менеджмент привел к валютному кризису 2011 года. Это, кстати, не моя оценка, а МВФ. Это значит, что кредит МВФ 2009 года не изменил ситуацию с экономикой в лучшую сторону. Нет оснований полагать, что на этот раз будет иначе.

Фото: novychas.by

- Вы не один раз пытались добиться ответа от главы миссии МВФ в Беларуси Питера Долмана и наконец получили. Удовлетворил ли он вас?

- Мы поговорили с господином Долманам 25 апреля. Разговор был не под запись. Поэтому единственное, что могу сказать, что глава миссии МВФ очень внимательно выслушал все требования и аргументы петиции, а также доклад о нецелевом использовании средств в Беларуси. Он поблагодарил за новую информацию и пообещал, что сотрудники миссии МВФ по Беларуси будут обсуждать эти факты.

- Петиция - это была разовая акция, или вы планируете что-то еще? Каких результатов вы ждете?

- Спасибо за вопрос. Акция не "была", акция продолжается, но до ее окончания осталось примерно 10 дней. После петиция будет передана представителям МВФ из рук в руки. Сейчас мы с представителями МВФ согласовываем последние детали о том, как именно это произойдет. А пока призываю всех подписывать петицию против кредита МВФ. Пусть это будут самые активные 10 дней для этой петиции! Расскажите, пожалуйста, своим друзьям и знакомым о петиции!

Фото: novychas.by

Но есть и другая петиция. Она направлена в ЕС. Мы требуем, чтобы ЕС ввел персональные санкции против всех ответственных за репрессии. Петиция пока в зачаточном состоянии, но ее уже подписало более 1000 человек.

Что касается петиции против кредита МВФ, то я очень надеюсь на позитивный результат. Хочется все-таки верить, что этот кредит Лукашенко не дадут. Если сравнить с шахматами, то у нас очень тяжелая, но не безнадежная позиция. На наше счастье, МВФ в начале делал много ошибочных шагов. Спикер МВФ господин Райс 23 марта соврал, что никто ему сообщений о петиции не присылал. Шеф миссии МВФ по Беларуси долго игнорировал мои мэйлы. Все это дало основания для того, чтобы писать о них в прессе и составлять жалобы через горячую линию МВФ.

Сейчас наша главная надежда - это свободная пресса. Мы подняли много неприятных вопросов. И я уверен, что им будут задавать эти вопросы еще не раз. Так что шансы есть. Вот следующие 10 дней также будут критически важными. Еще раз обращаюсь ко всем, кому не безразлично петиция. Сейчас то самое время, когда нужно быть активными. Хорошо видна тропа к победе, но она пока очень узкая.

- А как быть с обычными людьми, может все же деньги МВФ дошли бы и до них? А это пенсии, зарплаты бюджетникам ...

- Знаете, мне не совсем нравится этот термин "обычные люди", как будто бы есть еще какие-то необычные люди, которым разрешено больше, чем всем остальным. Кроме того, никто не раздает деньги людям. Наоборот, стоимостью своей искренней работы честные белорусы содержат прорву дармоедов чиновников, БРСМ, идеологов и других.

Мне кажется, вы, на самом деле, спрашиваете: "ОК, народные (по сути, наши с вами) деньги в основном украдут или их упустят, но все же какая-то их часть пойдет по прызначэнни- на реформы и т.д. Может за эти деньги будут созданы такие условия, чтобы люди смогли зарабатывать достойные деньги без воровства и обмана? "

Ответ на такой вопрос, на мой взгляд, очевиден: при этой власти условия для достойной жизни созданы не будут.

Во-первых, здесь не работает арифметика. Вот, например, представьте себе, что вы МВФ и взаймы власти 100 долларов на реформы. Из этих денег 20 долларов она возьмет просто себе. 40 пойдут силовикам. Еще 20 - на идеологов, дожинки и советы. И остается только 20 долларов на реформы. Таким образом белорусский народ получает реформы на 20 долларов, но он должен вам, МВФ, 105 долларов (100, которые вы дали власти плюс процент). Все остались в плюсе, кроме нашего многострадального народа.

Во-вторых, есть проблема отсутствия доверия. С какой это стати, скажите вы мне, мы должны верить, что Лукашенко пустить даже эти 20 долларов на реформы?

В-третьих, и это самое ужасное, вся эта прорва чиновников не имеет практики работы в нормальной здоровой экономике. Экономика Беларуси это по большей части старый зоопарк времен СССР. Чиновники 23 лет привыкли, приросли именно к этой изумительной системе. Они просто на уровне подсознания не знают, как можно жить иначе. Здесь вообще самая большая проблема в психологии. Сложные реформы требуют инициативы, ответственности, честности и профессионализма.

К сожалению, ничего из перечисленного у них просто нет. В стране создана такая вертикаль, где все и пикнуть боятся. Они так и будут до самого последнего дня послушно рапортовать наверх, что все мол в порядке, может и есть отдельные недостатки, но мы их сейчас исправим. Это единственное, что они умеют хорошо делать.

Короче говоря, условия для нормальной жизни пока, остается это власть, созданы не будут. Я в этом абсолютно уверен.

Если же однако, на минутку, принять кривую логику властей, что есть "обычные люди", и что благосостояние этих "обычных людей" зависит от того, "даст" им деньги хороший "президент", то даже и это логика не работает. Главный вопрос, а дальше что? Это то же самое, чтобы я взял себе кредит до и поехал бы себе куда-нибудь отдыхать. Ну отдохнул бы. А дальше что?

Так и с кредитом МВФ. ОК, ну, допустим, сработает их оригинальный план все пообещать и ничего не выполнить. Ну спустят они деньги на ветер. А дальше что? Новый кредит? Как ни крути, но настанет тот момент, когда нужно будет думать о реформах. Чем больше будет финансовых обязательств на тот момент у правительства Беларуси, тем труднее будет белорусам.

Штаб-квартира МВФ

- Денис, вы сейчас живете в бельгийском городе Генк. Как вы там оказались? Вообще, расскажите о себе.

- По первому образованию я врач. Работал по распределению на скорой помощи в маленьком городе. Как раз тогда активно строили никому не нужны (по крайней мере в таком количестве) агрогородки. А у нас на скорой помощи не было современного дефибриллятора и другого крайне необходимого оборудования. Я своими глазами видел людей, которые умерли просто через недостаток такого оборудования. Чтобы в стране был рациональный финансовый менеджмент, эти люди могли теперь жить.

Позже я работал некоторое время на кафедре фармакологии в медуниверситете. Не знаю, это здесь уместно, но хотел бы поделиться старой уже историей с тех пор о свином гриппе, которая меня очень тогда поразилa. По всей стране тогда умерли десятки людей (никто не знает точного количества) только из-за того, что Минздрав не закупил заранее дополнительное количество противовирусного средства "озельтамивир". A еще больше людей могли бы жить, если бы в Беларуси разрешили и закупили еще один препарат "Занамивир". "Занамивир", в то время был последний шанс на спасение, когда "озельтамивир" не действует. А его в Беларуси тогда просто не было.

Всемирная эпидемия гриппа очень медленно приближалась к Беларуси. Минздараву было достаточно времени, чтобы подготовиться и закупить дополнительное количество лекарств. Они этого не сделали. Зато потом, когда эпидемия пришла, они запретили врачам писать истинную причину смерти. Но это просто еще один пример того, что о людях никто не думает.

Занимаясь фармакологией, я постепенно увлекся биоинформатикой. В Беларуси это было не возможно. Поэтому в 2012-м я поехал за дополнительным образованием в Польше. Сейчас работаю в Университете Намюр в Бельгии. Кстати, много моих университетских коллег подписала петицию против кредита МВФ.

Уехал из Беларуси я в основном из профессиональных причин. Просто хотел заниматься интересным делом и достойно при этом жить.

Фото: novychas.by

- Не планируете когда-нибудь вернуться в Беларусь?

- При этой власти, нет. Но в будущем мечтал бы об активном сотрудничество с учеными и студентами из моей родной Беларуси. У нас в университете много кто работает и живет на две страны.