Двое словацких школьников организовали многотысячный митинг против коррупции 1 30.04.2017, 16:18

Фото с сайта zbsunion.by

Это первое поколение, представители которого стали политически активными, как граждане ЕC.

18 апреля тысячи людей вышли на улицы Братиславы, чтобы выразить протест против коррупции и требовать отставки министра внутренних дел Словакии, близкого сторонника Роберта Фицо, премьер-министра страны, пишет zbsunion.by.

Марш был организован не оппозиционными политиками, а учащимися средних школ. Вдохновленные антикоррупционными протестами, которые прошли в Румынии ранее в этом году, двое 18-летних подростков, Каролина Фарска и Давид Страка, решили организовать протесты в своей стране. И весьма в этом преуспели: во вторник вечером по местному времени, около пяти тысяч человек вышло на улицы Братиславы на самую масштабную демонстрацию с того времени, когда Фицо занял свой пост в 2012 году.

«Мы встревожены тем, как развивается ситуация в Словакии, поэтому организовали это шествие против коррупции. Именно она мешает, в первую очередь, успешному развитию республики. Мы не хотим покидать нашу страну, хотим здесь содействовать развитию демократии и порядка», - говорит организатор Давид Страка.

Основная цель протеста — отставка министра внутренних дел Роберта Калиняка

Роберт Калиняк был уличен в деловых связях с застройщиком, в отношении которого проводилось расследование о возможном налоговом мошенничестве, является главной целью протестующих. Согласно транзитному отчету «Freedom House's Nations» коррупция широко распространена не только в Словакии, но и во всей Центральной восточной Европе, а в международном рейтинге Transparency International Словакия занимает 54 место среди 176 стран по уровню коррупции. И, кажется, данный вопрос начинает волновать электорат и политиков. Президент Словакии Андрей Киска, политический оппонент Фицо, публично поддержал протестующих. «Если мы будем молчать, ничего не изменится, поэтому я призываю людей высказываться, если они видят, что что-то идет не так».

Это первое поколение, представители которого стали политически активными, как граждане Евросоюза

По словам словацкого журналиста Андрея Матисака, который дал интервью сайту «Foreign Policy», последние несколько недель Фицо лично говорит о борьбе с коррупцией. «Данная проблема никогда не волновало Фицо. Но она серьезно волновала народ Словакии», - отметил Матисак.

По словам журналиста, несмотря на это, существует укоренившееся мнение о том, что поймать «важных шишек» попросту невозможно. «К сожалению, люди, кажется, правы насчет этого» - говорит журналист. Таким образом миссия изменить сложившуюся ситуацию, очевидно, выпала на долю молодежи. «"Nie je nám to jedno" - «Нам не все равно!» - скандировали они на марше.

«Это первое поколение, представители которого стали политически активными, как граждане Евросоюза», - заявила Зелуки Ксаки из «Freedom House's Nations". Она отметила, что молодежь также сыграла свою роль в антикоррупционных выступлениях в Венгрии и Румынии. «После нескольких лет молчания и безразличия общества к проблеме, что привело к высокому уровню эмиграции, новое поколение прилагает усилия, чтобы его услышали», - отметила Ксаки.

Возможно, даже небольшую перемену в поведении «важных шишек» уже можно считать успехом

Прислушается ли к ним правительство? Вряд-ли. Маловероятно, что Калиняк подаст в отставку, хотя подобного рода скандалы могут подорвать рейтинги правительства Фицо на региональных выборах, которые пройдут в ноябре. Протесты, возможно, будут продолжаться. Правительство может ввести антикоррупционные меры в дополнение к уже существующему запрету на деловые отношения с компаниями, о руководстве которых ничего не известно. Фицо сделал заявление, отметив, что правительство серьезно относится к проблеме коррупции и в дальнейшем будет поступать так же. Возможно, даже небольшую перемену в поведении «важных шишек» уже можно считать успехом, считает Матисак. Даже такую, которая заставила их прочувствовать, «что они не могут оставаться полностью неприкасаемыми».