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Географ из минской школы критикует подготовку к олимпиадам

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  • 30.04.2017, 16:46
Иван Булва
Фото: tut.by

Географ просит Министерство образования сделать олимпиады беспристрастными.

Учитель географии столичной гимназии № 8 Иван Булва считает, что в последние годы заключительные этапы республиканской олимпиады по его предмету превратились в профанацию. По его словам, возникает впечатление, что некоторые участники заранее знают темы олимпиады. «А ведь олимпиады — это поступление в вузы без экзаменов для школьников и премии для учителей», — говорит педагог. Географ прислал в редакцию tut.by письмо, в котором просит Министерство образования сделать олимпиады беспристрастными.

«У некоторых олимпиадников нет элементарных знаний по географии»

«Несколько часов назад прошло торжественное закрытие республиканской олимпиады, которую в этом году принимала столица. Произносились трогательные наставления, вручались путевки в университетскую жизнь — дипломы. Однако на фоне царящей благостности осмелюсь заявить: все этапы республиканской олимпиады превратились в профанацию», — написал в редакцию Иван Булва пару недель назад.

Учитель добавляет, что его письмо — не крик души обиженного педагога. Просто он сам участвовал и побеждал в олимпиадах, которые раньше были «совсем другими».

Последние четыре года Иван Булва работает со сборной командой Минска, готовит лучших знатоков географии в столице к заключительному этапу республиканской олимпиады. В команде — 16 учащихся основного состава и около 10 запасных.

— Если в начале двухтысячных члены команды Минска между собой обсуждали, кто сильней, а кто слабей, и «мерялись» географическими знаниями, то 15 лет спустя дети только и обсуждают, кому задания «слиты», а кто пишет честно, — говорит Иван Васильевич.

Иван Булва занимается с ребятами в игровой форме — проводит географические викторины вроде «Своей игры», «Что? Где? Когда?». Говорит, что с первого занятия видел большой разрыв между знаниями олимпиадников, но в этом году он показался феноменальным.

Географ решил проверить ребят и составил письменный тест: сотня вопросов на классические знания по предмету, пять уровней сложности. Некоторые справились с заданиями плохо. Для примера Иван Булва показывает работы двух учеников. Олимпиадник с условной фамилией Иванов не смог ответить на простые вопросы.

— Вот смотрите: он считает, что Флорида — это такой большой город, не умеет правильно переводить масштаб из одного вида в другой, считает, что Колумбия названа так в честь драгоценного металла, не знает Великих Озер США, не помнит, какая денежная единица в Индии, путает Красноярск с Краснодаром — это как если бы олимпиадник по биологии не знал строения клетки, а математик — половину таблицы умножения, — объясняет географ.

Один ученик ответил плохо даже на легкие вопросы, объясняет географ. Задания на других страницах, посложней, он просто не стал делать.

Ученик Петров оказался намного сильней ученика Иванова.

— Разрыв между ними — шириной с Амазонку.

А на городской олимпиаде эти дети шли след в след: разрыв по баллам был очень небольшой.

Учитель географии может привести уйму примеров, когда ребята с посредственными знаниями запросто отвечали на сложнейшие олимпиадные вопросы.

— В этом году на республику прошел мальчик, у которого было меньше чем 10% правильных ответов по этому тесту, а задания с кошмарной сложностью на олимпиаде он сделал больше чем наполовину, — разводит руками Иван Булва.

«Почему? Детей часто готовят те же люди, которые составляют задания»

— Как готовили в наше время? До уровня города готовили на местах, на городском этапе нас отправляли на три недели на сборы, мы ходили на геофак БГУ, и там университетские преподаватели читали нам лекции по своей специальности. В основном они не имели никакого отношения к составлению заданий. Мы понимали: тот, кто хорошо знает географию, — возьмет диплом, кто хуже — уедет с похвальным отзывом или с пустыми руками, — рассказывает Иван Булва.

В последние годы есть программа сотрудничества вузов со школами. Школы приглашают сотрудников геофака БГУ.

— Именно эти школы в итоге имеют какое-то невероятное преимущество над остальными на олимпиадах. Есть в Минске небольшая школа, сотрудничающая с геофаком, которая взяла на городе шесть дипломов! Четверо из шести прошли на республиканскую олимпиаду, — уверен учитель. — На республиканской олимпиаде в команде Брестской области девять человек из шестнадцати — из школ города Барановичи, которые работают с геофаком. Вообще географические звезды зажигаются очень случайно. Можно устроить инкубатор юных математиков — в царицу наук всегда идут лучшие из наших школьников. Ребенок может стать географом по призванию сердца, а влюбить в географию может только долго работающий учитель (как это происходит в замечательной 36-й гимназии города Минска), но никак не заезжий аспирант.

Географ объясняет, как именно сегодня готовят многих олимпиадников: берут конкретные темы, которые будут на олимпиаде, и штудируют их.

— На текущей олимпиаде в 10 классе участникам встретилась тема «Арктика», а вопросы в ней такие: какую географическую информацию содержит карта Северного Ледовитого океана, на которой со шкалы стерты единицы измерения (повторяемость полярных сияний), какова численность чукчей (около 15 000), национальное жилище чукчей (яранга) и так далее, — объясняет Иван Булва. — Как географ уверяю вас, что приведенные вопросы имеют запредельную сложность. Но если перед олимпиадой было сказано «учим Арктику с особым упором на чукчей» — это меняет дело.

Географ говорит, что поднимает вопрос ради таких учителей и учеников, которые не в курсе сложившейся системы.

— Листают где-нибудь в Лельчицах учитель и ученик сборник олимпиадных заданий и видят: отметьте на карте Западной Сибири реки Чулым, Тобол, Таз, Пур. И думают: да как мы можем конкурировать с учениками, которые знают количество чукчей и где течет Чулым! Им невдомек, что «победитель» готовился к олимпиаде, как к контрольной!

— Ребята рассказывают, что во время подготовки перед ними пролистывают слайды с заданиями «мультимедийного» тура будущей олимпиады. И хотя слайды листаются быстро, говорят, что находятся те, кто снимает процесс на камеру, а потом подробно разбирает вопросы, — рассказывает Иван Булва. — Во время подготовки к практическому туру детей вывозят на ту самую местность, которую нужно будет исследовать на олимпиаде. Например, на олимпиаде прошлого года в Борисове практический тур заключался в изучении городского квартала. Минимум три команды, по моим данным, организаторы вывезли в тот самый район, где проиграли те сами задания.

Олимпиады: премии для учителей и льготное поступление для учеников

Иван Булва признает: в Беларуси есть победители олимпиад по географии, которые обладают отличными знаниями, ими можно гордиться. На международные олимпиады тоже отбирают достойных — иначе какой смысл? Но зачем школам достижения на олимпиадах от тех, кто в географии ни в зуб ногой? Объяснение простое: не в каждой школе есть дети, которые влюблены в географию, а победы в олимпиадах — это важнейший критерий, по которому оценивают работу учителей и учреждений образования.

— Количество завоеванных школьниками дипломов оказывает решающее влияние на то, как распределят премиальный фонд. Речь о больших деньгах: тысячах рублей в масштабах школ и сотнях тысяч — в масштабах государства. При прочих равных у учителя, который «творит олимпийские достижения», зарплата за год будет минимум на тысячу рублей больше, чем у того, кто «махнул рукой».

Иван Булва добавляет, что такая ситуация не лучшим образом отражается на детях.

— Слабые дети, которые оказались вовлеченными в систему, но которым география неинтересна, учатся нечестной игре. Сильные дети получают горький практический урок жизни в системе. Дети видят всё. Взрослые тоже видят всё, но некоторым застят взор деньги. К слову, некоторые учащиеся становятся в итоге объективно сильными знатоками географии — парень из Барановичей взял даже медаль на международной олимпиаде. Но неужели это хоть как-то оправдывает систему? Чтобы не очернять исключительно БГУ, добавлю, что региональные факультеты и кафедры географии также в разной степени помогают своим землякам.

Выход есть: для всех детей на олимпиадах должны быть равные условия. Темы заданий или нельзя рассказывать никому, или стоит рассказывать всем.

— Разработчики олимпиады должны исключительно создавать задания и готовить к международным олимпиадам. А подготовку к соревнованию в Беларуси надо возложить на лучших учителей страны, областей, районов. Для того чтобы знакомить учителей и детей с международными олимпиадами, с нужными навыками стоит создать сайт, доступный для всех. А не говорить: твоя школа, Булва, также может пригласить к себе аспиранта N. Или: твои дети тоже могут ходить на курсы при МГИРО. Второй вариант: оставить все как есть, но перестать считать олимпиады чем-то важным, не платить премии учителям, которые готовят победителей, исключить дипломы из важнейших показателей в соревнованиях между школами, — рассуждает учитель. — Хочу добавить, что я выношу сор из минской избы, но не для того, чтобы утопить город Минск. Я уверен, что в регионах в разной степени действуют те же схемы и подготовка сборных областей проходит примерно в таком же духе.

Учитель географии просит у Министерства образования прекратить творящийся в олимпиадном движении беспредел.

— В сентябре нового учебного года начнется очередная олимпиадная истерия, и вновь учителя старших классов окажутся под прессом косых взглядов и длинных рублей. Я обращаюсь и к директорам, и завучам школ — перестаньте оказывать моральное и материальное давление на учителей, которые «неспособны» подготовить олимпиадников. К учителям — дорогие коллеги, давайте прекратим участие в этом изнуряющем, нечестном марафоне. Из разговоров с коллегами я понимаю, что подобные вещи могут происходить и в олимпиадах по другим предметам. Если это так — делитесь своими проблемами. К ученикам — не расстраивайтесь, если вас обошли на олимпиаде, пока она такая. Просто любите свой предмет и будьте честными, — заключает педагог.

Геофак БГУ: «Мы сами за то, чтобы одни составляли задания, а другие — занимались подготовкой»

Tut.by спросил на геофаке БГУ, что там думают по поводу критики существущей системы подготовки детей к олимпиадам. Оказалось, что здесь о похожих претензиях от учителей знают. Замдекана геофака БГУ Михаил Брилевский по поводу жалоб, что некоторым участникам «сливают» темы, говорит:

— Учителя жалуются. Но никаких официальных документов к нам не поступало, все идет на уровне разговоров.

При этом собеседник добавляет: нельзя исключать, что недовольны те учителя, чьи команды проигрывают.

Руководство географического факультета БГУ собирается идти с вопросом по организации подготовки к организатору олимпиад в Министерство образования.

— Олимпиады сейчас проводит не геофак, — объясняет Михаил Брилевский. — Министерство определяет, кто председатель жюри, привлекает наших преподавателей — нам только присылают письмо с просьбой отпустить на олимпиаду таких-то людей. Где-то мы уже выступали, говорили, что это не совсем правильно… Я в свое время занимался олимпиадами, когда Валерий Аношко (известный белорусский географ. — Прим.) их организовал. Когда к нам обращались областные комитеты по образованию с просьбой «подготовьте команду», мы всегда говорили, что не имеем права, потому что мы занимались разработкой заданий.

Собеседник отмечает: в школах сегодня, и правда, заинтересованы, чтобы ученики попадали на олимпиаду — учителя за это получают премии.

— Школам выгодны какие-то дополнительные курсы, чтобы с их детьми занимались. С одной стороны, мы тоже за то, чтобы работать с какими-то группами — некая профориентация идет. Но, с другой стороны, если бы мы организовывали олимпиаду, мы бы делали, чтобы вот эти люди разрабатывали задания, а эти — занимались подготовкой. И тогда уже с нас могут спрашивать, что где-то прошла какая-то утечка… Иначе ведь идет ассоциация, что это все геофак БГУ, потом же недовольные к нам и идут. А мы и сами не заинтересованы в том, чтобы ребенка просто подготовили и он выиграл. Нам на самом деле нужно, чтобы это были умные ребята. Всегда олимпиадники были лучшими студентами, и многие из наших молодых преподавателей проходили через олимпиады.

В Министерстве образования оперативный комментарий получить не удалось.


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