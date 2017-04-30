«Аэрофлот» отменил два рейса между Москвой и Минском 2 30.04.2017, 16:58

Еще один рейс сегодня будет задержан.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» 30 апреля отменила два рейса между Москвой и Минском, еще один рейс будет задержан.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает БелТА.

В частности, отменены рейс SU1842 из Москвы в Минск вылетом в 16.10 и обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево.

Кроме того, рейс SU1840, который должен вылететь 30 апреля в Минск из Москвы в 13.50, будет задержан до 15.15.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

«Аэрофлот» в последнее время нередко отменяет рейсы на линии Москва-Минск: в апреле было отменено свыше десяти рейсов. Последний раз это произошло 27 апреля.