После Брексита Европа может разрешить объединенной Ирландии вступить в ЕС 1 30.04.2017, 17:06

Дублин

Иллюстрационное фото

Если Ирландия воссоединится, ее север автоматически получит членство в ЕС.

Лидеры Евросоюза на своем саммите в выходные дни должны обсудить заявление о том, что если Ирландия воссоединится, ее север автоматически получит членство в ЕС, пишет The Guardian (перевод - inosmi.ru).

Не исключено, что европейские лидеры готовятся признать объединенную Ирландию в декларации, которая создаст условия для того, чтобы север снова быстро вступил в Европейский Союз. На своей встрече по вопросу выхода Британии из ЕС, которая состоится в субботу, 27 руководителей стран-членов союза должны обсудить текст заявления, в котором говорится, что в случае воссоединения Ирландии ее север автоматически станет частью Евросоюза.

Такая формулировка в тексте декларации это большая победа ирландского правительства, которое настаивало на включении в него «положения о ГДР», имея в виду вхождение Восточной Германии в Европейское сообществo после падения Берлинской стены. Данная декларация наверняка вызовет опасения, что Брексит может спровоцировать развал Соединенного Королевства, хотя большинство в Северной Ирландии против объединения.

Европейские дипломаты готовятся к яростной ответной реакции со стороны Великобритании, помня о злых заголовках в желтой прессе после появления различных прогнозов о статусе Гибралтара. По настоянию Мадрида Евросоюз согласился с тем, что испанское правительство должно получить право на исключение Гибралтара из любых соглашений о торговле между ЕС и Соединенным Королевством, если Испания не будет удовлетворена статусом этой территории.

Положение об Ирландии появилось из-за Белфастского соглашения о мире, в котором говорится, что север и юг Ирландии имеют право на объединение в том случае, если на это даст согласие большинство в Северной Ирландии. Ирландский премьер-министр Энда Кенни заявляет, что северу Ирландии очень важно получить возможность для облегченного вступления в ЕС в случае воссоединения острова.

Из-за Брексита вопрос о единой Ирландии снова вышел на первый план, однако эта идея не пользуется большой поддержкой в обществе. В Северной Ирландии, где недавно состоялся опрос общественного мнения, явное большинство в 62 процента выступает за то, чтобы их территория осталась в составе Соединенного Королевства, и лишь 22 процента поддерживают объединение Ирландии. Избиратели на юге тоже относятся к воссоединению скептически, особенно если за это придется платить.

Отвечая на вопрос о том, как они проголосуют на референдуме, если объединение Ирландии обойдется в девять миллиардов долларов в год, только треть ирландских респондентов сказали, что поддержат воссоединение. Треть проголосует против, а еще треть не определилась с решением.

«Положение о ГДР» содержится в отдельном документе, не включенном в официальные директивные материалы ЕС по переговорам. Это вызвано тем, что его считают отражением Белфастского соглашения, но не темой для обсуждения с Великобританией.

Информированные люди в Брюсселе говорят, что субботний саммит будет коротким. Они полагают, что лидеры ЕС быстро одобрят директивные материалы по переговорам о Брексите, в которых излагаются ограничения Евросоюза, так как на уровне экспертов все уже согласовано и утверждено.

Часы тикают, и до начала официальных переговоров после выборов 8 июня остается все меньше времени. В этой обстановке появляется все больше признаков того, что Евросоюз очень озлоблен на Британию. В четверг канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что британские политики находятся во власти иллюзий, полагая, что Соединенное Королевство после выхода из Евросоюза сохранит большую часть привилегий от членства в блоке.

Перед выступлением в бундестаге у канцлера Германии состоялся разговор с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Он рассказал ей об ужине, прошедшем вечером предыдущего дня на Даунинг-стрит 10, на котором присутствовал он, глава делегации ЕС на переговорах о Брексите и Тереза Мэй.

Один дипломат из Евросоюза сказал: «Я испытываю глубокий пессимизм и не надеюсь на положительный результат этих переговоров». В связи с этим он считает, что шансы на выход Британии из ЕС безо всякого соглашения превышают 50 процентов.

Евросоюз недоволен тем, что команда Мэй, по его мнению, «несерьезно относится» к обещанию Дэвида Кэмерона платить взносы в бюджет ЕС вплоть до 2020 года. Брюссель настаивает на том, чтобы британцы сдержали слово, данное экс-премьером. «Они [британцы] живут не просто на другой планете — они обитают в другой галактике», — сказал европейский дипломат.