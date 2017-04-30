закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 17:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

После Брексита Европа может разрешить объединенной Ирландии вступить в ЕС

1
  • 30.04.2017, 17:06
Дублин
Иллюстрационное фото

Если Ирландия воссоединится, ее север автоматически получит членство в ЕС.

Лидеры Евросоюза на своем саммите в выходные дни должны обсудить заявление о том, что если Ирландия воссоединится, ее север автоматически получит членство в ЕС, пишет The Guardian (перевод - inosmi.ru).

Не исключено, что европейские лидеры готовятся признать объединенную Ирландию в декларации, которая создаст условия для того, чтобы север снова быстро вступил в Европейский Союз. На своей встрече по вопросу выхода Британии из ЕС, которая состоится в субботу, 27 руководителей стран-членов союза должны обсудить текст заявления, в котором говорится, что в случае воссоединения Ирландии ее север автоматически станет частью Евросоюза.

Такая формулировка в тексте декларации это большая победа ирландского правительства, которое настаивало на включении в него «положения о ГДР», имея в виду вхождение Восточной Германии в Европейское сообществo после падения Берлинской стены. Данная декларация наверняка вызовет опасения, что Брексит может спровоцировать развал Соединенного Королевства, хотя большинство в Северной Ирландии против объединения.

Европейские дипломаты готовятся к яростной ответной реакции со стороны Великобритании, помня о злых заголовках в желтой прессе после появления различных прогнозов о статусе Гибралтара. По настоянию Мадрида Евросоюз согласился с тем, что испанское правительство должно получить право на исключение Гибралтара из любых соглашений о торговле между ЕС и Соединенным Королевством, если Испания не будет удовлетворена статусом этой территории.

Положение об Ирландии появилось из-за Белфастского соглашения о мире, в котором говорится, что север и юг Ирландии имеют право на объединение в том случае, если на это даст согласие большинство в Северной Ирландии. Ирландский премьер-министр Энда Кенни заявляет, что северу Ирландии очень важно получить возможность для облегченного вступления в ЕС в случае воссоединения острова.

Из-за Брексита вопрос о единой Ирландии снова вышел на первый план, однако эта идея не пользуется большой поддержкой в обществе. В Северной Ирландии, где недавно состоялся опрос общественного мнения, явное большинство в 62 процента выступает за то, чтобы их территория осталась в составе Соединенного Королевства, и лишь 22 процента поддерживают объединение Ирландии. Избиратели на юге тоже относятся к воссоединению скептически, особенно если за это придется платить.

Отвечая на вопрос о том, как они проголосуют на референдуме, если объединение Ирландии обойдется в девять миллиардов долларов в год, только треть ирландских респондентов сказали, что поддержат воссоединение. Треть проголосует против, а еще треть не определилась с решением.

«Положение о ГДР» содержится в отдельном документе, не включенном в официальные директивные материалы ЕС по переговорам. Это вызвано тем, что его считают отражением Белфастского соглашения, но не темой для обсуждения с Великобританией.

Информированные люди в Брюсселе говорят, что субботний саммит будет коротким. Они полагают, что лидеры ЕС быстро одобрят директивные материалы по переговорам о Брексите, в которых излагаются ограничения Евросоюза, так как на уровне экспертов все уже согласовано и утверждено.

Часы тикают, и до начала официальных переговоров после выборов 8 июня остается все меньше времени. В этой обстановке появляется все больше признаков того, что Евросоюз очень озлоблен на Британию. В четверг канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что британские политики находятся во власти иллюзий, полагая, что Соединенное Королевство после выхода из Евросоюза сохранит большую часть привилегий от членства в блоке.

Перед выступлением в бундестаге у канцлера Германии состоялся разговор с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Он рассказал ей об ужине, прошедшем вечером предыдущего дня на Даунинг-стрит 10, на котором присутствовал он, глава делегации ЕС на переговорах о Брексите и Тереза Мэй.

Один дипломат из Евросоюза сказал: «Я испытываю глубокий пессимизм и не надеюсь на положительный результат этих переговоров». В связи с этим он считает, что шансы на выход Британии из ЕС безо всякого соглашения превышают 50 процентов.

Евросоюз недоволен тем, что команда Мэй, по его мнению, «несерьезно относится» к обещанию Дэвида Кэмерона платить взносы в бюджет ЕС вплоть до 2020 года. Брюссель настаивает на том, чтобы британцы сдержали слово, данное экс-премьером. «Они [британцы] живут не просто на другой планете — они обитают в другой галактике», — сказал европейский дипломат.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть