В многоэтажках Гродно заварят мусоропроводы 30.04.2017, 17:31

Заварить мусоропроводы в многоэтажках планируют до 1 июля.

Завершить работу по обустройству контейнерных площадок для раздельного сбора мусора и заварить мусоропроводы в многоэтажках Гродно планируют до 1 июля. Об этом сегодня во время прямой телефонной линии сообщил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает БелТА.

Вопрос по созданию площадок для раздельного сбора мусора и заваривания мусоропроводов для гродненцев оказался среди актуальных, вызвал живой отклик людей, обращение поступило и на прямую линию. Работа по изменению системы обращения с отходами в Гродно ведется по проекту Всемирного банка. Построен мусоросортировочный завод, приобретена новая техника, мусоровозы, контейнеры. Повсеместно обустраиваются площадки под контейнеры для раздельного сбора мусора по месту жительства людей и ликвидация мусоропроводов. «Эту работу мы должны завершить к июлю. Проблема в том, что далеко не всегда удается удовлетворить пожелания людей о расположении площадки - кто-то недоволен ее близостью к дому, кто-то рассказывает о том, что площадка строится вместо дорожки в парк. Эти вопросы разрешимы, исполнительной власти города, коммунальным службам просто нужно оперативно на них реагировать, принимать решения, стараясь соблюсти баланс интересов. Сделать это порой непросто, особенно в старой части города, где дворы небольшие, а доступ транспорта для вывоза мусора надо обеспечить. Тем не менее нужно стараться искать согласованные решения, разговаривать с людьми и объяснять им, почему этот способ обращения с отходами наиболее приемлем. Такой путь сбора и переработки мусора - нормальный, цивилизованный, используется во всем мире. Гражданам надо это активнее и доступнее объяснять, убеждать их», - считает губернатор.

Всего в Гродно будут обустроены 823 контейнерные площадки, на которых установят оцинкованные контейнеры для раздельного сбора мусора (стекла, бумаги, пластика), а также смешанных отходов. Заварить планируется более 2 тыс. мусоропроводов. При этом мусоропроводы в домах ликвидируются только тогда, когда площадка принята в эксплуатацию, на нее вывезены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.