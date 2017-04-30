Бобруйский гимназист победил на международной олимпиаде по химии

Бобруйский гимназист победил на международной олимпиаде по химии2
- 30.04.2017, 17:51
- 12,800
Еще 5 серебряных медалей завоевали ученики лицея БГУ, минской гимназии №29 и гимназии Иваново.
Учащийся бобруйской гимназии №2 Алексей Харлап одержал победу на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования, 11-классник привез золотую медаль и диплом 1 степени.
Еще 5 серебряных медалей завоевали ученики лицея БГУ, минской гимназии №29 и гимназии Иваново.
Международная школьная олимпиада по химии проходила в столице Казахстана Астане 23-30 апреля. Она состояла из двух теоретических туров и одного практического.
В этом интеллектуальном состязании приняли участие 120 старшеклассников из 22 стран, среди которых кроме белорусов, — представители России, Азербайджана, Армении, Украины, Турции, Нигерии и Израиля.