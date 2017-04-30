«Народ начинает верить холодильникам, а не телевизорам» 2 30.04.2017, 18:25

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Фото: «Радыё Свабода»

1 мая в 14.00 на Октябрьской площади начнется акция с требованием улучшения жизни трудящихся и освобождения политзаключенных.

«Белсат» встретил на одной из столичных улиц миньона-политолога.

«Это глупо, если власти думают, что без Статкевича народ не поднимается сам. Народ начал верить холодильникам, а не телевизорам», — говорит мужчина в костюме миньона.

Напомним, что 29 апреля стало известно о том, что лидер БНК Николай Статкевич находится на Окрестина. Его посадили на 5 суток. Николая Статкевича искали 16 часов.

Статкевич призвал белорусов принять участие в акции на Октябрьской площади в Минске. Акция запланирована на 14:00.