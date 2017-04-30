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В Минске прошел фестиваль цветного дыма

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  • 30.04.2017, 18:34
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Фото: tut.by

30 апреля в парке «Dreamland» впервые прошел фестиваль цветного дыма.

В парке «Dreamland» не раз устраивали праздники индейских красок холи, а в воскресенье, 30 апреля, там впервые прошел фестиваль цветного дыма. Вход на мероприятие был бесплатным, а дымовые шашки можно было приобрести за 20 рублей. Некоторые покупали их как минимум для того, чтобы сделать снимки для соцсетей. Как проходило это мероприятие — в фоторепортаже tut.by.

Фото: tut.by

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