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Сгоревший российский броневик «Тигр-М» впервые заснят в Сирии

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  • 30.04.2017, 18:42
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Раньше изображения уничтоженных броневиков этого класса в Сирии в Сети не выкладывались.

Военный блог «Центра анализа и стратегий» опубликовал фотографию сгоревшего бронеавтомобиля АМН 233 114 «Тигр-М». Раньше изображения уничтоженных броневиков этого класса в Сирии в Сети не выкладывались.

Броневик оборудован российским дизельным двигателем ЯМЗ-5347−10, который может работать на разных видах топлива и развивает мощность 215 л.с. В модификации «Тигр-М» были устранены недостатки, выявленные в ходе эксплуатации и боевого использования предыдущих вариантов этой машины, а также учтены дополнительные требования российских военных.

Была улучшена проходимость бронемашины за счет применения новой конструкции мостов с принудительно блокируемыми шестеренчатыми коническими дифференциалами.


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