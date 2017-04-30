Видеофакт: Мексиканский вратарь забил гол на 93-й минуте и вырвал ничью

Видеофакт: Мексиканский вратарь забил гол на 93-й минуте и вырвал ничью1
- 30.04.2017, 18:56
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44-летний Оскар Перес Рохас принес своей команде волевую ничью эффектным голом в добавленное время.
Вратарь мексиканского футбольного клуба «Пачука» 44-летний Оскар Перес Рохас принес своей команде волевую ничью эффектным голом на 93-й минуте игры с «Крус Асулем».
Это произошло в 16-м тура чемпионата Мексики по футболу, сообщает Liga Bancomer MX.
К концу матча соперники вели со счетом 2:1, однако в ходе добавленного времени Рохас пришел к чужим воротам на розыгрыш углового и забил мяч с подачи товарища по команде.
Оскар Перес Рохас является чемпионом Мексики и обладателем Кубка Мексики, а также Кубка конфедераций.
😱😱😱 G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L del portero Oscar Pérez 😱😱😱@Tuzos 2-2 @Cruz_Azul_FC #J16CL2017 #LIGABancomerMX— LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 30 апреля 2017 г.
⚽ #SienteTuLiga ⚽ #ElFutbolTeMueve pic.twitter.com/w5YKl1sHc3