Видеофакт: Мексиканский вратарь забил гол на 93-й минуте и вырвал ничью 1 30.04.2017, 18:56

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44-летний Оскар Перес Рохас принес своей команде волевую ничью эффектным голом в добавленное время.

Вратарь мексиканского футбольного клуба «Пачука» 44-летний Оскар Перес Рохас принес своей команде волевую ничью эффектным голом на 93-й минуте игры с «Крус Асулем».

Это произошло в 16-м тура чемпионата Мексики по футболу, сообщает Liga Bancomer MX.

К концу матча соперники вели со счетом 2:1, однако в ходе добавленного времени Рохас пришел к чужим воротам на розыгрыш углового и забил мяч с подачи товарища по команде.

Оскар Перес Рохас является чемпионом Мексики и обладателем Кубка Мексики, а также Кубка конфедераций.