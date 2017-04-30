закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 21:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Мексиканский вратарь забил гол на 93-й минуте и вырвал ничью

1
  • 30.04.2017, 18:56
  • 6,770

44-летний Оскар Перес Рохас принес своей команде волевую ничью эффектным голом в добавленное время.

Вратарь мексиканского футбольного клуба «Пачука» 44-летний Оскар Перес Рохас принес своей команде волевую ничью эффектным голом на 93-й минуте игры с «Крус Асулем».

Это произошло в 16-м тура чемпионата Мексики по футболу, сообщает Liga Bancomer MX.

К концу матча соперники вели со счетом 2:1, однако в ходе добавленного времени Рохас пришел к чужим воротам на розыгрыш углового и забил мяч с подачи товарища по команде.

Оскар Перес Рохас является чемпионом Мексики и обладателем Кубка Мексики, а также Кубка конфедераций.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть