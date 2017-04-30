Что нам можно было 10 лет назад, а теперь нельзя 30.04.2017, 19:08

Фото: CityDog.by

Чем хуже дела в обществе, тем больше в нем запретов. Чем больше запретов — тем меньше комфорта.

Вчера служба охраны БГУ не пустила корреспондента «Еврорадио» Павла Свердлова в главный корпус университета. Оказывается, нельзя. Мы впечатлились и вспомнили о простых вещах, которых лишились за последние десять лет. Итак, нам было можно:

1. Заходить в Студенческий городок БГУ

Два года назад в БГУ был свободный доступ. Вы могли навестить там друга, показать университет своему ребёнку. Да мало ли — просто прийти погреться в тихом студенческом дворике. Посмотреть на единственную в Минске скульптуру Мохандаса Ганди, на памятник студентам и преподавателям БГУ, погибшим в годы войны. Всё изменилось после студенческого марша, прошедшего в декабре 2015 года. Студенты расстелили на крыльце главного корпуса БГУ ковёр и вызвали на него ректора. Ректор не остался в долгу и ужесточил правила входа в университет.

Тот самый ковёр, на который так и не пришёл ректор

На некоторых факультетах у вас просто поинтересуются, к кому вы идёте, и, возможно, пропустят. А на входе в Студенческий городок остановят и попросят предъявить студенческий или удостоверение сотрудника. Нет этих документов? Охранник кивнёт на стену своей будочки, где висит выдержка из университетского положения. Будь вы хоть трижды выпускник, бывший сотрудник, совместитель на почасовке или просто любитель поностальгировать в университетской столовой — пропускать вас не велено. Справедливости ради, в Минске практически не осталось университетов, в которые вас пустят без лишних вопросов.

2. Пить пиво на улице

В феврале 2010 года в Минске запретили пить пиво на улице. До того было можно. Пить или не пить — каждый делал выбор в меру своей распущенности. Но потом милиция решила, что лучше запретить. Мол, слишком много преступлений в этой стране совершается под влиянием алкоголя. Поначалу общественными местами были объявлены даже балконы многоэтажек...

Пиво — важный фактор социализации

Милицейская статистика подтверждает: из года в год «пьяных» преступлений становится всё меньше. А за распитие алкогольных напитков в общественных местах, наоборот, стали задерживать чаще: с 262100 случаев в 2012 году до 349800 в 2015-м. И только в последний год статистика упала: до 301300 задержанных. Ну не хотят белорусы пить пиво в четырёх стенах, не хотят!

3. Бесплатно не работать

Да-да, это мы про декрет №3 — эпичную попытку белорусских властей заставить нацию трудиться. Право на труд прописано в Конституции Беларуси. С апреля 2015 года к нему добавилась обязанность по финансированию государственных расходов. Работаешь — платишь налоги; не работаешь — будь добр, заплати сбор, 360 рублей новыми.

Фото: Sugar and Charm

Декрет спровоцировал массовые протесты зимой и весной 2017 года. Александр Лукашенко даже объявил, что приостанавливает действие документа на год. Будущее декрета туманно: отменять его власти не хотят, а исправить так, чтобы никого больше не обидеть, — задача очень сложная. Бесплатно не работать разрешено белорусам, которые прожили больше полугода за границей, молодым мамам. Ожидается, что скоро к ним добавятся «дачники».

4. Проводить пикеты без разрешения

В конце 2010 года средняя зарплата белорусов превысила заветный рубеж в $ 500. За это страна расплатилась валютным кризисом. К сентябрю 2011 года рубль, к неудовольствию населения, девальвировался почти втрое. Люди избрали нетривиальную форму для протестов: в условленное время безо всяких плакатов и лозунгов выходили на проспект Независимости и просто хлопали в ладоши.

Знаменитый одиночный пикет. Площадь Тяньаньмэнь, 1989

Несмотря на то, что хлопать на улице в Беларуси не запрещено (до сих пор), «молчаливые акции» закончились массовыми задержаниями. В том же году депутаты приняли закон «О массовых мероприятиях», согласно которому разрешение у городских властей нужно получать даже на одиночный пикет. Через некоторое время милиция подарила нам прекрасный пример применения закона, задержав двух девушек за «пикетирование путём фотографирования» — одна делала снимок другой с плюшевым мишкой в руках.

5. Фотографировать административные здания

Кстати, пару часов в милиции можно провести и просто из-за того, что сфотографировал что-то не то. В этом на своём опыте убедился минчанин Дмитрий Ласько, когда вечером 26 февраля 2015 года решил запечатлеть для вечности подсветку на здании Академии наук. Сначала к фотолюбителю вышел сторож, потом приехала милиция. Оказалось, есть внутренний документ, согласно которому нужно проверять всех, кто делает снимки административных зданий, и тем более — отделений милиции. А вдруг замышляют кого-то опорочить или (Боже упаси!) развязать против стражей порядка информационную войну?

Академия наук в Минске. Это фото стоило его автору Дмитрию Ласько четырёх часов, проведённых в милиции

6. Курить в поездах

Мы снова о вредных привычках и о праве людей делать выбор под свою ответственность. Говорят, Белавиа была одной из последних авиакомпаний в мире, запретившей курение в своих самолётах. В подлокотниках некоторых из них до сих пор сохранились пепельницы. Есть они и в тамбурах многих вагонов Белорусской железной дороги. Но покурить там означает нарушить правила. Поэтому и зимой, и летом стайки курильщиков во время стоянок высыпают из вагонов на перроны. Где, кстати, тоже можно курить только в специальных местах, обозначенных пунктирной линией.

7. Легально отдохнуть в Крыму

Фото: tumblr.com

Десять лет назад можно было утром сесть в поезд «Минск — Симферополь», и вечером следующего дня выйти из него в Крыму. Теперь такого состава нет. Украина не пропускает в Крым туристов, а тех, кто въезжает на полуостров через Россию, записывает в нарушители своей государственной границы. Тем, кто всё же решится на такую поездку, грозит как минимум запрет на въезд в Украину, как максимум — тюремный срок. А эти ночи в Крыму теперь кому?