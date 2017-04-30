Украина установила дамбу для блокирования подачи воды в Крым 4 30.04.2017, 19:39

Фото: «ТСН-Украина»

В Херсонской области на юге Украины начала работать новая дамба, которая будет блокировать поток воды по каналу в Крым.

Администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую стационарную бетонную плотину на границе с оккупированным РФ Крымом, которая заблокирует подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Об этом сообщает «ТСН-Украина».

Как отмечает телеканал, таким образом власти украинского региона намерены экономить ресурсы Каховского водохранилища для орошения земель юга Херсонской области.

Поводом для строительства сооружения представители местной администрации назвали необходимость восстановления водоснабжения фермерских хозяйств, расположенных на юге Херсонской области, которые в 2014 году, после закрытия шлюзов выше по течению, оказались от него отрезаны вместе с полуостровом.

«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком», — говорится в сообщении украинского телеканала.

Конструкция была возведена за год, однако строительные работы на этом не закончатся: инженеры также будут создавать необходимую для работы дамбы инфраструктуру. Общая стоимость проекта составила 35 млн гривен (около $1,3 млн).

По словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Охапко, новая дамба имеет шлюз, который, при необходимости, можно открыть для наполнения крымских территорий (еще около 300 км) водой.

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года по итогам «референдума».