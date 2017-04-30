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«Белорусы думают, мы живем в хижинах и едим людей»

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  • 30.04.2017, 19:56
Фото: Анита Занкович

Нигерийский футболист – о жизни в Минске.

Самюэль Одеоибо — нигерийский футболист, выступающий за «Крумкачоў». Он прошел долгий путь, прежде чем доказал, что заслуживает места в клубе высшей лиги: работал на автомойке, занимался строительством и просто искал нигерийцев на улицах Минска, чтобы спросить совета. За пять лет в Беларуси Сэм встретил немало хороших друзей, поучаствовал в расистском скандале и даже женился на белоруске. Самюэль рассказал tut.by о том, как не сдаться в самые тяжелые минуты, а спустя пять лет исполнить мечту.

— Первые месяцы в Беларуси вспоминаю, как страшный сон. В 2012 году я познакомился с футбольным агентом, который пообещал, что устроит меня в футбольную академию. Мы обсуждали, что начну выступать за дубль, а потом, если все получится, пробьюсь в высшую лигу. Но агент меня кинул: забрал деньги и пропал. Было очень тяжело, ведь я знал, с каким трудом семья собирала необходимую сумму для моего отъезда в Беларусь. Мы откладывали деньги, брали в долг у знакомых — нужно было найти несколько тысяч долларов. После обмана я даже не думал сдаваться и уезжать обратно: я всегда жил мечтой играть в Европе.

«Работал на автомойке, стройке и параллельно тренировался»

Сэм — верующий человек. Он вспоминает о жизненных перипетиях, которые поджидали в Беларуси, и не сдерживает эмоции: слова обгоняют мысли и прерываются искренними благодарностями.

— Это сейчас у меня есть вид на жительство в Беларуси — я поступил на языковые курсы при БГТУ, потом женился на белоруске. Но на первых порах было очень нелегко. Работал на автомойке, позже — на стройке и параллельно тренировался. Первое время жил в общаге, потому что с финансами было очень туго. Родители присылали деньги из Нигерии, хотя там живут еще два брата и две сестры. Мне стыдно об этом говорить, но о хороших поступках не надо молчать: взнос за мою учебу в Минске делали родители моей девушки — у меня для этого просто не было денег. Помню, на улицах Минска знакомился с нигерийцами: подходил к ним на дороге и спрашивал совета по бытовым вопросам.

Футболист «Крумкачоў» рассказывает, как случайные встречи и добрые люди не дали ему пропасть в Беларуси.

— Чего стоит история знакомства с Юрием Пунтусом (в настоящий момент — тренер ФК «Славия». — Прим.). Я ехал в Брест к другу, находясь в полной растерянности после обмана агента. В поезде ко мне подошел мужчина — с виду показалось, что он не совсем трезвый. Другой на моем месте отвернулся бы или нагрубил, но я никогда не осуждаю людей — неважно, адекватный ты или нет, я все равно буду общаться как с нормальным человеком. Тогда я почти не говорил по-русски, но оказалось, что попутчик когда-то жил в Америке и свободно владеет английским. Я рассказал ему свою историю, и этот мужик набрал другу, у которого были знакомые в спортивной среде. Когда вернулся в Минск, тот встретил меня и познакомил с Юрием Пунтусом. Просто так, без всяких связей, люди по-человечески вызвались мне помочь. У меня язык не поворачивается сказать, что в Беларуси есть плохие люди. Возможно, есть всякие, но плохих я не встречал — белорусы всегда меня выручали.

Юрий Пунтус — очень хороший человек и настоящий мужик, который спас меня, практически незнакомого человека. Он помог мне остаться в футболе. Пунтус пригласил тренироваться с клубом «Смолевичи-СТИ», с которым тогда работал. Юрий Иосифович все время интересовался, как у меня дела, помогал деньгами, отвозил на машине на стадион, даже позвал на командный сбор. Я провел с этой командой всю предсезонку, играл в товарищеских встречах, но по регламенту чемпионата Беларуси легионеров нельзя было заявлять на официальные матчи первой лиги. Поэтому ушел играть за университетские и любительские команды. Там встретил еще одного прекрасного человека Станислава Шутько, который помогал с подработками, благодаря ему я даже стал понимать белорусский. Мне было нелегко стучаться в профессиональный футбол без агента, тем более я почти не говорил по-русски. Да и что бы я ответил на вопрос: «Где ты играл раньше?» Нигде… Но я очень верил в себя!

«Мы — поколение smart: телефоны умные, а люди — тупицы»

В «Крумкачы» Одеоибо тоже пробился не сразу. Первый просмотр завершился неудачей — Олег Дулуб не увидел в Самюэле перспективного игрока. А спустя время Сэму представился второй шанс пробиться к «воронам». На банкете клубов любительской лиги Антон Шунто позвал нигерийца тренироваться с дублем, обнадежив: покажешь результат — пробьешься в вышку.

Фото: Юлианна Рипинская

— Только в апреле 2017 года уже при новом тренере я дебютировал в высшей лиге. Это было невероятно! «Крумкачы» играли первый матч сезона с «Витебском», и во втором тайме тренер сказал: «Сэм, разминайся!» В голове пронеслось: «Уау!» Но я не впадал в эйфорию, потому что знал: разминаться можно и до конца игры — это футбол. И все же я вышел на поле, а «Крумкачы» победили с минимальным счетом.

Сегодня футболист в шутку называет себя белорусом. За пять лет он уже неплохо адаптировался в Минске, зато по-прежнему слышит много стереотипных суждений о Нигерии от белорусских друзей.

— Некоторые думают, что Нигерия — это остров. Тупизм, согласитесь? Таким людям я отвечаю: лучше помолчи или съезди в Нигерию, а потом рассуждай об этой стране. Наверное, всем африканцам докучают вопросами, а едим ли мы людей? Почему тогда я ни разу не кусал своих друзей? А еще люди думают, что мы там ходим голышом. Это же такой бред: получается, я лечу из Нигерии голым, делаю пересадки и, только приближаясь к Минску, надеваю одежду, так что ли? Спрашивают, живем ли мы в хижинах: «Твой дом из соломы, Сэм?» Есть те, которые шарахаются: «Не трогай меня, у вас же Эбола!» Я звоню маме и задаю вопрос, что такое Эбола, а она, находясь в Нигерии, и не знает этого. Мы — поколение smart: телефоны умные, а люди — тупицы. Простите, но у многих белорусов советский менталитет. Они боятся выезжать в Европу, не могут жить за пределами стран бывшего СССР, потому что переняли тип мышления от бабушек и дедушек и очень зависимы от старших родственников. У меня много хороших, прогрессивно мыслящих друзей среди белорусов, но попадаются собеседники, которые выводят из себя.

«В Нигерии процветает коррупция: чиновники стараются украсть как можно больше, пока находятся у власти»

Сэму приходится объяснять, что Африка — это континент, а не единая страна. На некоторые глупые вопросы нигериец привык отвечать шуткой, но терпения хватает не всегда.

— Пускай белорусы соберут деньги, слетают в Африку и увидят все своими глазами. Нигерия — богатая нефтью страна, но коррупция разделяет людей на миллионеров и бедняков. Государство не занимается своими гражданами. Каждый живет по собственным законам: люди не платят государству штрафы за правонарушения, а оно не заботится о тех нигерийцах, которым негде жить. В Беларуси все работает четко: строителям дают год на реализацию проекта и они укладываются в сроки. В Нигерии заказчик может дать на строительство деньги, ему даже скажут: «Без проблем, будет сделано за семь месяцев». Но и через 10 лет никто не начнет шевелиться. У нас процветает коррупция: сестры, братья, дети президента отлично обустраиваются за четыре года. Чиновники стараются украсть как можно больше, пока находятся у власти. Я не могу рассуждать о белорусской политике, потому что это не моя страна. Я не политик и не хочу нажить проблем.

Фото: Юлианна Рипинская

Зато могу судить о вашей стране, потому что прожил здесь несколько лет. Минск входит в первую десятку городов мира по чистоте. Меня постоянно спрашивают, где тяжелее жить — в Нигерии или Беларуси. Я отвечаю, что на родине мне легче, там я ни в чем себе не отказывал. Зато здесь спокойнее. Нигерию часто сотрясают террористические акты и нападения. Если посмотреть телевизор, то испугаешься и не захочешь ехать в Африку. Хотя у меня есть знакомая белоруска, которая слетала в Нигерию, и ей так понравилось, что теперь собирается там замуж.

Нападающий сборной Нигерии Питер Одемвингие, выступавший за московский «Локомотив», рассказывал, что в России его часто спрашивают о нетрадиционной медицине, шаманах и нигерийских колдунах. При упоминании очередных стереотипов Сэм хватается за голову.

— Конечно, у нас есть и обыкновенные больницы. Наверное, мнение о нетрадиционной медицине складывается из-за того, что нигерийцы не боятся народных методов. Вы тоже используете натуральные растения и травы, ведь так? Если у футболиста случается травма, его сразу ведут к травматологу, но зачем? Можно обмотать ногу листами определенных растений, и через несколько недель все пройдет. Конечно, некоторые болезни могут вылечить только доктора, но от легкой простуды реально избавиться и дома. У вас пьют малину с лимоном, у нас заваривают листья африканских растений. А то, что кто-то танцует вокруг костров, это бред. Люди думают, что мы живем племенами, вспоминают рабовладельческий строй, но сегодня этих пережитков уже не осталось.

«Белорусы просят сфоткаться, видимо, думая, что я — Поль Погба»

Главная новость в белорусском футболе, связанная с футболистом Одеоибо, — это расистский скандал. В товарищеской встрече с минским «Динамо» нигериец заработал за грубость красную карточку. По словам Самюэля, футболист Игорь Кузьменок обозвал его «черной обезьяной», хотя сам динамовец это отрицает.

— Мне обидно, что я запомнился именно этим инцидентом. Но зачем он такое сказал, раз не готов произнести это прилюдно и признаться в своих словах? Если я увижу этого игрока, то спрошу: «Почему ты так поступил?» Он назвал мое поведение провокацией. Думаю, что он просто испугался, потому что «Динамо» грозило бы наказание. Партнеры по команде не высказывали мне претензий из-за удаления, но объяснили, что я должен сдерживать эмоции. И это стало хорошим уроком.

Фото: Анита Занкович

Самюэль считает, что европейский футбол почти избавился от проблем с расизмом: люди становятся образованными и толерантными.

— В топовых клубах играют футболисты самых разных национальностей. За расистские высказывания грозят большие штрафы. Все мы одинаковые, неужели цвет кожи имеет какое-то значение? Футбольная общественность признает равноправие всех футболистов. Я не согласен с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Дуайтом Йорком, который полагает, что цвет кожи мешает ему сделать тренерскую карьеру в Европе. Думаю, если ты квалифицированный специалист, за тебя будут бороться лучшие клубы мира. Гус Хиддинк недавно сказал, что хотел бы работать вместе с ивуарийцем Дидье Дрогба. Если бы легендарный футболист уровня Джона Терри был темнокожим, неужели от него бы отказывались топ-команды?

В Беларуси иногда встречаю прохожих, которые могут обозвать или сказать что-то неприятное. Я уверен: нельзя судить человека при первой же встрече. С виду он может показаться алкашом, а в общении это отличный парень. Я столько раз убеждался: из-за первого впечатления можно упустить свой шанс или расстаться с хорошим знакомым. Человек, который свел меня с Пунтусом, говорил: «Сэм, я буду тебе помогать, хоть и не верю до конца в твою историю». Когда-то темнокожие люди подвели его и украли деньги, поэтому у него осталось предубеждение. Но на каждую плохую историю есть хорошая: когда его жена училась в университете, ей помогли афроамериканцы, и теперь муж отплатил мне той же монетой. Некоторые белорусы провоцируют меня на конфликт, другие просят потрогать мои волосы, третьи спрашивают, можно ли сфоткаться. Наверное, думают, что я Поль Погба. Но я не пользуюсь сходством с французом — я Сэм. Надеюсь, когда-то меня будут узнавать не хуже Погба.

На вопрос, стал ли футбол наконец заработком, позволяющим комфортно чувствовать себя в Минске, Самюэль отвечает с улыбкой:

— Еще не таким, который хотелось бы иметь. Деньги никогда не бывают лишними. Я не планирую довольствоваться малым — даже если бы выступал за БАТЭ, хотел бы большего. Когда успокоюсь? Пожалуй, когда начну получать зарплату Криштиану Роналду.


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